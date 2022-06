Mientras escala una fuerte interna dentro de La Libertad Avanza, que se conoció tras el acto que protagonizó Javier Milei en El Porvenir, un grupo de mujeres libertarias de la Provincia de Buenos Aires salió a manifestar su apoyo a Karina Milei, hermana del diputado, quien había sido criticada por el analista financiero y militante liberal Carlos Maslatón.

"Ante los dichos violentos y descalificativos sobre Karina Milei en los últimos días, expresamos nuestro máximo rechazo y repudio”, comienza el video que fue publicado en las redes sociales por "Mujeres Libertarias", que se presentan como una agrupación a favor de Milei en el territorio bonaerense.

“Queremos dar nuestro total apoyo a Karina Milei. No podemos pasar por alto este agravio. Karina no estás sola. Fuerza Karina”, agrega la grabación en la que participaron docenas de militantes.

El clip se originó como respuesta a los dichos del también abogado y ex concejal de la UCD, quien calificó a la hermana del economista como una "dictadora barata e ignorante" y la señaló como responsable de llevar el proyecto político a una "catástrofe irreversible", al mismo tiempo que cargó contra Carlos Kikuchi -ambos armadores de la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2023-.

El posteo que se viralizó en Instagram y Twitter incluso fue apoyado por el propio Javier Milei, quien le dio "me gusta" a la publicación, y circuló en grupos de Whatsapp de la militancia.

Javier Milei puso "Me gusta" al video en Instagram.

Maslatón agudizó la interna libertaria y criticó a Milei por impulsar esquemas ponzis: “Carece de toda lógica”

Desde el partido que lidera el economista libertario ya habían aclarado que "Maslatón no es parte del espacio, por lo que es incorrecto decir que hay interna". El propio Milei declaró que “a veces las personas necesitan llamar la atención”.

Por su parte, el abogado influencer, quien se había definido como un "puntero gratuito" de Milei, dijo que el legislador "decidió lamentablemente prohibir las líneas internas en el Movimiento" y que estaba ofendido por el crecimiento de la facción Avanzan los Aliados, que estarían enfrentados a su hermana y Kikuchi.

Las críticas al armado libertario

"Milei por no querer meterse y decirle si a todo, terminó rodeado por un entorno, que es de apenas seis meses y está integrado por Carlos Kikuchi y Karina Milei, quienes bloquearon a toda la militancia política que es la que lo llevó al éxito el año pasado", había dicho Maslatón en declaraciones a Modo Fontevecchia, donde los comparó con José López Rega.

"Si él tiene como sostén a la hermana me parece bien. Lo que no puede hacer Karina es ser la jefa del movimiento ni la jefa de pelotón de fusilamiento de los que no le gustan. La política es consenso. Las leyes del manejo de la política no son ni las del ejército, ni las de la empresa privada", afirmó.

Carlos Maslatón.

De esta manera, el video de "Mujeres Libertarias" funciona como una muestra de apoyo a la hermana del líder libertario. Luego del acto en El Porvenir en la localidad de Gerli, donde se registró una baja asistencia, Javier y Karina partieron para realizar un viaje por América del Sur, que implicó escalas en Brasil y Colombia.

Desde allí, el dirigente que ya ha expresado su deseo de presentarse como candidato a la presidencia en 2023 compartió fotos con el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, y el ex candidato a presidente de Chile, José Antonio Kast, además de participar de un acto en Bogotá antes de la segunda vuelta electoral en ese país.

FP / ds