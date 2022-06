Carlos Maslatón, referente libertario y ex concejal por la UCD, habló en Modo Fontevecchia y avivó la grieta dentro del movimiento que encabeza Javier Milei y declaró que está “rodeado por un entorno”, conformado por su hermana, Karina Milei y Carlos Kikuchi, que lo “bloquea de la militancia que lo llevó al éxito”. Asimismo descartó una alianza entre Mauricio Macri y Milei: “Es políticamente imposible”. Escucha el programa por Radio Perfil o miralo por Net TV.

Es creador de expresiones que se volvieron meme en las redes sociales, ¿cuál es el significado de "barrani"?

"Barrani" quiere decir "negro", en economía es el que no paga impuestos. Es un término que viene de Siria, lo usan todas las comunidades judías, musulmanas y cristianas de ese país y, los que tenemos origen sirio, siempre que queremos hacer algo que no está registrado por el Gobierno, como no pagar impuestos, decimos que "esto es barrani".

Cuando hace la comparación entre Javier Milei y el último Juan Domingo Perón, cuando estaba con poca capacidad física e intelectual y tenía incapacidad de proveerse por sus propios medios, en el caso de Milei, que es alguien joven y está en plena capacidad física y mental. ¿A qué le asigna esa causa de dependencia a Karina Milei, su hermana?

No creo que Perón haya estado incapacitado esos años. Lo que sucede es que él, desde Madrid, le dijo que sí a todo el mundo y cuando llegó no pudo dominar a ese dejar político que armó desde afuera. Lo que sí vivió Perón es un entorno. Se armó un entorno que no lo dejaba ver la realidad y que era el lopezreguismo. Milei por no querer meterse y decirle si a todo, terminó rodeado por un entorno, que es de apenas seis meses y está integrado por Carlos Kikuchi y Karina Milei, quienes bloquearon a toda la militancia política que es la que lo llevó al éxito el año pasado. Es esa formación de jóvenes liberales que quedaron marginados. Eso es lo que estalla ahora.

Si él tiene como sostén a la hermana me parece bien. Es más, si es presidente, Milei dijo que Karina será la primera dama. Lo que no puede hacer Karina es ser la jefa del movimiento ni la jefa de pelotón de fusilamiento de los que no le gustan. La política es consenso. Las leyes del manejo de la política no son ni las del ejército, ni las de la empresa privada. No hay obediencia debida. Se conversa entre todos y si no hay acuerdo se va a interna. Ella no comprende las internas, que, si se dan, hay que manejarlas y convivir con ellas.

O sea, ¿no hay ningún tipo de dependencia psicológica?

Puede haber dependencia psicológica con su hermana pero no es por incapacidad. Me parece bien que ella sea su sostén. Pero Karina no me puede dirigir a mí como puntero político y esto lo ha hecho con mucha gente. Como soy el único que no juega cargo público ni candidato ni hago política, soy yo. Los demás que fueron marginados y fusilados, no pueden ni hablar, por eso yo estoy hablando.

El primero que abrió el fuego fue Carlo Kikuchi cuando el jueves por la mañana publicó: "No hay peronismo sin Perón y no hay mileismo sin Milei". Esa frase fue por Augusto Timoteo Vandor, secretario general de la CGT, luego asesinado por Montoneros. Nos trató de vandoristas a mí y a nuestra ala interna que se llama Avanzan los Aliados, por eso salgo a replicar. Por eso estamos con las analogías peronistas aunque esto no sea peronismo. La metodología en política está diferenciada en política. Milei adoptó una forma de conducción propia de Perón y no propia de Alfonsin, para el armado de un partido, por dar un ejemplo.

El fin de semana trascendió una conversación entre Milei y Mauricio Macri. ¿Qué posibilidades le asignás a que finalmente Macri se corra de la alianza de Juntos por el Cambio y lo siga al Pro y pueda haber una interna integrada con Milei?

No hay ninguna posibilidad. Macri no se va a ir de Juntos por el Cambio. Lo único que puede pasar es que Milei diga que no se sienta en capacidad de ir solo para la presidencia y se licúe dentro de Juntos por el Cambio en una alianza especial.

Pero eso sería imposible porque el radicalismo impide el ingreso de Milei a Juntos por el Cambio...

Vos sabés como es la política en Argentina, para que Milei compita solo, le tenés que pagar, le tenés que dar el Banco Central, el Ministerio de Economía, le tenés que dar plata, es un tema de precios. Milei no acepta plata, es el tipo más honesto que vi.

Me parece que esta conversación que tuvo ayer, quizá la había anticipado quien actuó como mediador entre Macri y Milei que es Alberto Benegas Lynch, él lo había publicado ya. Benegas Lynch es una persona muy gorila y la gente así tiene miedo a que vuelva el peronismo entonces piden que hagamos un acuerdo para que Milei no le quite votos a Macri y él esté por sobre Milei para evitar que gane el peronismo. Yo creo que es malo ese acuerdo, si Milei va a Juntos por el Cambio muere su carrera política. Es políticamente imposible.

