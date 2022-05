Carlos Maslaton: “ Las criptomonedas son un fenómeno juvenil mundial”

Carlos Maslaton habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y analizó la caída del mundo de las criptomonedas y dijo que el mercado está listo para un “nuevo ciclo al alza”. Por otro lado, remarcó que las monedas virtuales son un fenómeno generacional en el que la mayoría son jóvenes. Asimismo advirtió: “Los estados fallan, especialmente el argentino, con las advertencias sobre las estafas piramidales"

¿Qué es lo que pasó con las criptomonedas?

- Se cerró un ciclo alcista en todo el escenario de las criptomonedas que comenzó en marzo de 2020 y terminó a principios del 2022, especialmente con bitcoin y ethereum. Lo que se vió desde principio de año hasta el viernes es que se dio el piso. El mercado queda limpio de deudores y apalancados, listo para hacer un nuevo ciclo al alza. Además, reventó todo un sistema de una cripto que se llama terra luna que estaba mal armado. Pero las cripto principales que son ethereum y bitcoin resistieron bien el embate y están listas para un nuevo ciclo al alza.

¿Viene entonces un nuevo ciclo al alza y lo que sucedió es una toma de ganancia?

- En realidad, la toma de ganancia es una frase que no sé quién la inventó. En realidad debería llamarse realización de pérdidas. Cuando un mercado cae, desaparece el patrimonio de la faz de la tierra. Lo que se produjo es producto del endeudamiento de muchos operadores en todo el mundo. Lo que sucede es que hay 11 mil criptomonedas, algunas no son moneda y son productos cripto. Muchos de ellos caen, hay cosas que funcionan y otras que fracasan. Lo más exitoso es bitcoin y ethereum.

"Mercado de criptomonedas pierde más de US$200.000M en un día"

¿Cuáles son los efectos del derrumbe? La incertidumbre en Europa o las políticas económicas de los países en torno a esto ¿influyen? ¿Qué podría hacer que el nivel de ahora vuelva a subir?

- Nada podría hacer que el mercado suba. Las cosas se mueven, suben y bajan porque sí. Una explicación aceptable puede vincularse a la caída de las bolsas del mundo a principios de 2020, en la que los mercados cayeron 60%, 80% por el coronavirus. Pero desde marzo de 2020 subieron los mercados. Cuando no quedan oleadas de compradores viene una deflación de precios, que es una caída bursátil y el mercado se limpia y queda listo para un nuevo ciclo. Pero los fundamentos para este nuevo ciclo no están. Los mercados van a contrapié del fundamento y las razones se ven más adelante.

En el caso de nuestro país, el Banco Central inhabilitó a los bancos que habían empezado a operar con estas monedas. En Rusia había una expectativa de que empezaran a operar por las restricciones de parte de otros países que lo castigaron por el conflicto con Ucrania. Las decisiones de los Bancos Centrales ¿pueden influir?

- No, no pueden influir. Todo este mercado se ha desarrollado al costado de los Bancos Centrales y al costado de las regulaciones. Después las empresas exigieron cuando quisieron que se cruzaran el bitcoin contra la moneda del euro, el dólar o el peso argentino, ahí vinieron las regulaciones para que los bancos centrales lo dejen hacer. Algunos bancos son positivos y otros negativos al respecto. Pero no cambian el panorama porque el mercado ya está armado, es un mercado gigante y los estados llegaron tarde a la regulación del bitcoin y no pueden hacer nada para pararlo. Esto pasa más allá de las ideologías y los deseos de todos los bancos del mundo.

"La apuesta al Bitcoin del presidente Bukele cuesta cerca de US$40M a El Salvador"

¿Hay algo relacionado con Elon Musk? ¿Hay una cuestión generacional, una discusión entre los nuevos constructores del capital?

- Elon Musk no es un propulsor de las cripto. El ha hablado mucho y es un propulsor de otras cuestiones, es un exitoso hombre de negocios y un gran innovador. Las criptomonedas son un fenómeno juvenil mundial. Son cientos de millones de chicos con apps comprando y vendiendo. Algunos han hecho sus primeras experiencias, otros han sido llevados por las apps a endeudarse y las consecuencias están a la vista. Siempre que hay una nueva generación financiera la mayoría termina quebrada y fundida. La generación financiera es de 5 o 7 años. Son muy cortas. Esto volverá a pasar dentro de 5 años. Es parte de los ciclos normales de los mercados. La gente que opera con capital genuino y se mantienen en una posición con un producto adecuado es la que gana. La que toma esto como si fuese el casino es la que siempre pierde y termina fundida. Las cripto son un fenómeno del capitalismo del siglo XXI.

¿Recomendarías comprar cripto ahora que están en baja?

- Con ese tema, de forma pública, no se puede hacer. Yo no recomiendo a nadie. En mi opinión personal estamos viendo un piso de mercado y creo que va a subir. La única recomendación es que no se apalanquen, no tomen deuda contra los activos financieros porque terminan muertos. Hay que tener mucho cuidado con los sistemas piramidales, con los sistemas Fonzi que hay en las finanzas. Los estados fallan, especialmente el argentino, con las advertencias sobre las estafas piramidales, hace poco y llegan tarde.