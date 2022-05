La resaca de la pandemia: hasta el mercado cripto tambalea en una coyuntura incierta

En el mundo de las criptomonedas estamos viendo que pasó lo mismo que sucede con la economía en general. La pandemia se superó, pero dejó su resaca. Para surfear la crisis covid se emitió mucho dinero que ahora se debe absorber, emitimos sin aumento de productividad lo que tarde o temprano se trasladará a precios.

Para absorber parte del dinero emitido hay que subir las tasas de interés y esto cambia todos los precios relativos de la economía.

Mercado de criptomonedas pierde más de US$200.000M en un día

¿También cae la bolsa americana?

Hoy todos se preocupan por la caída en la bolsa americana, pero nadie dice que la suba extraordinaria estuvo sustentada en la manipulación del Estado en la economía. Durante muchos años vivimos con una tasa de interés artificialmente baja para poder superar los contratiempos de la crisis hipotecaria en Estados Unidos.

Esta baja en la tasa hizo multimillonarios a muchos individuos que eran dueños de empresas cotizantes en bolsa en Estados Unidos y se desprendieron de una parte de su capital. Esta suba virtual de la bolsa americana, en muchos casos con sustento y en otros sin sustento alguno, hizo que los precios relativos de los activos financieros fluctuaran en forma nunca vista.

¿Las criptomonedas tuvieron más volatilidad?

Si mirás empresas cotizantes, como las popularmente conocidas Zoom o Netflix, tuvieron tanta o más volatilidad que las criptomonedas, sin embargo, pocos reparan en estos activos.

Las criptomonedas tienen fanáticos que las defienden y también que las destrozan. El 16% de los inversores americanos tienen criptomonedas, en Argentina 12 de cada 100 adultos dicen haber adquirido criptomonedas. Las criptomonedas están en un mercado totalmente desregulado, ningún Estado interviene imponiendo reglas, es lógico que tenga alta volatilidad en ese contexto.

Que no esté el Estado no significa que vas a transitar un camino de rosas. Cuando las criptomonedas suben la economía real se beneficia por el efecto riqueza y cuando bajan se perjudica por el efecto pobreza. Es lógico y no hay que hacer mucho drama.

¿Se recuperarán las criptomonedas?

Fue un duro golpe, bajaron las stablecoin que no deberían tener tanta volatilidad, fallaron sistemas, hubo hackeos masivos y todo tipo de situación incontrolable, el combo terminó afectando al mercado de las monedas virtuales. Tardarán en recuperarse, pero el cambio es irreversible, el mundo seguirá invirtiendo en criptomonedas.

Criptomonedas: 3 de 4 argentinos quieren invertir pero sólo 38% está informado del tema

¿Qué sucede con el comercio entre Rusia y el mundo?

Los medios de comunicación locales no hablan de la economía mundial, es bueno saber que el comercio entre Rusia y el mundo no se ha detenido, está en niveles similares a los de pre guerra con Ucrania, con lo cual el mundo sigue recibiendo sin problemas las materias primas de Rusia y, en muchos casos, a un precio menor. Esto implica que, de prosperar las sanciones económicas, los problemas en la cadena de suministros se podrían profundizar y la economía mundial tendría más problemas que los actuales.

¿Qué pasaría con el petróleo?

El petróleo está en niveles muy altos y esto complica a las economías mundiales, en especial a Estados Unidos, por ello se estaría trabajando en la creación de autoridad de pagos especiales para las transacciones de petróleo, donde Rusia podría recibir el pago de sus exportaciones de petróleo y todos deberían pagar un impuesto, el producido de dicho tributo se utilizaría para la reparación de Ucrania. De esta forma no se detendría el flujo de petróleo a nivel mundial y nos encontraríamos con un precio más estable y no tan volátil como el que vimos hasta ahora.

Gerardo Milman: “Para Putin, la Argentina es un país traidor y para Ucrania un país enemigo"

¿El flujo marítimo de los puertos rusos no disminuyó?

En absoluto, el flujo de tránsito fue solo un 6% inferior al que existía antes de la guerra. Lo que se dice mitos de la mala comunicación existente en los medios locales. Hay sanciones económicas a Rusia, pero las cargas se mueven sin problemas, esto implica que los problemas en la cadena de suministro están por venir, segunda vez que lo decimos y lo remarcamos.

6 puntos destacados para reflexionar en este contexto de resaca de pandemia

La resaca de la pandemia nos deja:

1) Fuerte suba de los precios, producto de una alta emisión monetaria y la parálisis de la pandemia.

2) Aumento de la tasa de interés para poder corregir la emisión descontrolada y por ende comenzar a domar la tasa de inflación.

3) La disociación entre energía sucia y renovable trajo como consecuencia una fuerte suba de todas las energías sucias, como el caso del petróleo, pero con mayor intensidad en el gas

4) El corte de la cadena de suministro invitó a que se replanteara la geolocalización de los proveedores, vamos a un concepto distinto de globalización, la cercanía pesará mucho más y, de trabajar justo a tiempo, pasaremos a trabajar con algo de stock, todo esto encarece la producción.

5) La suba de precios, al no ser correspondida con un mayor efecto riqueza de la sociedad, nos hace replantear todos los negocios que tenemos, se producen fuertes pérdidas de valor en empresas que no se adaptan al nuevo contexto, en donde cambian las prioridades o aparecen nuevos competidores.

6) El aumento de la tasa de interés, hace que la preferencia por el efectivo crezca, se producen devaluaciones competitivas y muchas compañías pierden de valor, como también criptomonedas, monedas y materias primas en general.

En síntesis, entramos a un nuevo mundo y quien no se adapte a las necesidades que aparecen, será descartado y desechado por el mercado. Si usted no cambia, el mercado lo cambiará a usted, trate de hacerlo primero para que no sea tan doloroso.

* SDS Analista económico.