Gerardo Milman: “Para Putin, la Argentina es un país traidor y para Ucrania un país enemigo"

Gerardo Milman habló en Modo Fontevecchia por NET y Radio Perfil (FM 101.9) y contó la difícil historia de su familia ucraniano-polaca qué huyó de los nazis hacia Argentina. También remarcó que la “difusa” posición del gobierno frente al conflicto hace que para Ucrania seamos “enemigos”.

¿Qué te encontraste allí y cómo era lo que te imaginabas?

Llegamos vía Varsovia donde tuvimos reuniones con diferentes organizaciones y refugiados de la Casa Ucraniana. Hay un drama de tanto mujeres y niños y la dificultad de escolarizar esos niños. Se han hecho esfuerzos para localizar a refugiados polaco-ucranianos para que puedan vivir en locaciones dignas. También estuvimos con representantes de las Naciones Unidas en Polonia y Ucrania, donde nos contaron la situación médica. El panorama es de guerra. Queremos fijar una posición política diferente a la del gobierno argentino respecto de este conflicto.

A nosotros nos vincula una vida personal. Mi mamá era ucraniana y llegó en entreguerras, y mi papá era ucraniano y polaco. Yo tengo doble nacionalidad. Mi papá se salvó porque a los 24 años estaba en el ejercito polaco y cuando fue septiembre del 1939, la invasión nazi, fueron asesinados mis abuelos y tíos. Eso le permitió viajar por el sur de la Unión Soviética y pelear bajo el mando inglés contra los nazis en África hasta echarlos. Como era de raigambre judía, viajó hasta Palestina hasta la independencia de Israel hasta el 1948 con Naciones Unidas y luego viajó en barco como polizón hasta Génova, con su entonces mujer, la mamá de mi hermano y de allí, con un pase de la Cruz Roja internacional ya que no tenían documento alguno.

Así llegaron a la Argentina en tránsito hacia Bolivia pero encontraron paisanos en Avellaneda. Cuando tenía 14 años mi papá recibió un telegrama de la embajada alemana ofreciendo una restitución de los bienes de mis abuelos y mi papá rompió el telegrama y nos dijo que la vida no se paga. Eso son los valores de los que estamos lejos.

"Alberto Fernández traicionó a Vladimir Putin, según la agencia rusa Sputnik"

Esta guerra es incomprensible. Polonia y Ucrania son dos países que han sido uno mismo durante mucho tiempo. La situación de Polonia respecto a Rusia ante la guerra se ha modificado. Hubo un ministro de Putin que dijo que la Argentina es un país traidor. Acá nos encontramos en una situación compleja en la que para Putin, la Argentina es un país traidor y para Ucrania un país enemigo. Eso muestra el desacierto e inviabilidad de la política del Estado argentino sobre este conflicto. Como en otras guerras quedamos en el medio de la nada y somos malos para todos.

Contaste tu historia y tu legado. ¿Ellos viven aún? ¿Cómo fue su recorrido cuando llegaron?

No viven ninguno de los dos. Mi madre era ucraniana-polaca. Mi mamá llegó a los 3 años y se conoció en Argentina con mi papá, pero era de una aldea cercana a la de él.

¿Tu papá tuvo dos mujeres ucranianos?

Sí, mi hermano nació acá y murió a los 7 años de una enfermedad. Años después conoció a mi mamá. Mi papá llegó a Buenos Aires, se quedó en Avellaneda con un paisano del pueblo de él y no llegó nunca hasta Bolivia con ese pase que tenía de la Cruz Roja. La organización me mandó esos documentos en donde decía que mi papá era sastre y que era católico, pero eso no era cierto. Antes había que esconder la religión y es algo muy común aquí. Él fue militar, durante 8 años, y también fue guerrillero en Palestina en contra de los británicos. Mi papá fue fundador del estado de Israel, creó una sociedad de acción colectiva pero aún así viajó a Génova, luego a Buenos Aires con destino en Bolivia, pero se quedó en Argentina.

"El gobierno ucraniano asegura que los rusos se retiran de la ciudad de Jarkov"

El pueblo judío era de los pocos que sabían en esa época leer y escribir. Eso les dio ventaja para comerciar y tener mejor calidad de vida. Lamentablemente eso fue en épocas de fraccionamientos. Se extremaron las posiciones de confrontación y miseria y eso me recuerda que en nuestro país donde el 40% es pobre y no les alcanza el sueldo se extreman posiciones que son ilusas porque son mesiánicas y no tiene que ver con las oportunidades. Ese paralelismo se ve con nitidez.

¿Hasta cuándo se quedan en Ucrania?

Es difícil por la situación aquí. En la frontera ucraniano-polaca es difícil pasar, sobre todo porque, para los ucranianos, somos un país enemigo por la posición qué tomó el gobierno. Somos traidores para Rusia y enemigos para Ucrania. No vinimos a hacer un show de la situación, nos comprometimos, salvo las reuniones formales, no nos prestamos a fotos.

