El diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, reconoció la caída de su imagen en las encuestas de cara a la carrera electoral de 2023 pero volvió a defender su postura sobre la venta de órganos y a resaltar la figura de la ex primera ministro británica, Margaret Thatcher. "Prefiero decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable”, sostuvo.

El economista libertario, que viene de cerrar una gira por Colombia con dos charlas en las ciudades de Barranquilla y Medellín, dialogó con el programa Argenzuela, por Radio 10. Allí se refirió los temas que generaron críticas desde diversos sectores y manifestó el resto de los políticos "contesta con focus group".

Javier Milei durante una de sus charlas en Colombia.

¿Se desinfla Milei? Sus polémicas propuestas impactan en su imagen pública

"No me molesta si la gente no le gusta tal o cual posición; yo te voy a decir mi verdad", lanzó sobre su descenso en los relevamientos de opinión pública con respecto a la intención de votos, el cual lo expertos atribuyeron a propuestas como la venta legal de órganos y su defensa a la libre portación de armas.

"¿Sabés cuántas personas mueren en Argentina por año? ¿Cuántos órganos toma el INCUCAI? ¿Cuántas personas necesitan un órgano? Hay una ineficiencia enorme. Hay un brutal exceso de demanda porque no hay un precio. Pero que no haya un precio, no quiere decir que no haya un costo de oportunidad", argumentó el legislador.

"¿Vos estás a favor de que una persona la pase como el culo por culpa de la ineficiencia del Estado cuando hay otros mecanismos más inteligentes para resolver el problema?", agregó. Sobre esta línea, consideró: "Si tuvieras un mercado de órganos, cuando te morís se resolvería de manera más eficiente".

Sus dichos sobre Margaret Thatcher

“Me siento muy identificado, en términos históricos, básicamente con (Winston) Churchill, con (Ronald Reagan) y con Margaret Thatcher”, había afirmado Milei en una entrevista con el medio colombiano Semana. La mención a la “Dama de Hierro" poco después de que se conmemoran 40 años del final de la Guerra de Malvinas le trajo otra polémica.

Sobre ello, comenzó diciendo acerca de la dirigente inglesa: “Cuando tuvo que ir a pelear una guerra, decidió hacerla y la ganó, el problema es que del otro lado estábamos nosotros". Entonces se quejó de haber sido descontextualizado en sus declaraciones y lanzó: "¿A quién preferís tener de tu lado, a Thatcher o a Leopoldo Fortunato Galtieri? Esa es la realidad".

Las redes estallaron con distintas reacciones e interpretaciones a la frase de Milei sobre Thatcher, donde lo calificaron de "cipayo".

Pero sus elogios no quedaron allí, ya que el diputado dijo que hay otras cuestiones "que reconocerle" a la mujer que gobernó Reino Unido entre 1979 y 1990. “Bajó la inflación, que estaba en torno del 20% cuando ella llegó” y después “tuvo un paro general de 11 días pero no claudicó en sus posiciones y logró hacer los cambios que había que hacer”, aseguró.

Por otro lado, contestó que el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas es legítimo y cerró: "Cuando se cumplieron 40 años de cuando se recuperaron las Malvinas, expresé mis respetos y mis honores a quienes dieron la vida por la patria. Mi posición respecto de la situación es clara".

fp / ds