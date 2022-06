Carlos Maslatón denunció que Javier Milei contrató "trolls" en su contra y habló de "malversación"

Carlos Maslatón aseguró en los últimos días que cortó su relación con Javier Milei, pero todavía tiene una foto del diputado nacional de La Libertad Avanza como portada en su Twitter. En esa misma red social ahora denunció que el economista habría contratado una "agencia de redes" para que cuentas truchas respondan sus publicaciones referidas a la interna liberal.

La acusación revela que la escalada interna en el espacio liberal parece, a esta altura, insanable. "Debo tristemente decir que Javier Milei decidió seguir el mismo camino que Sombrilla Larreta y Calaca Roja Espert: contrató a una agencia de redes para postear sistemáticamente en mis mensajes con usuarios falsos de menos de 10 seguidores", publicó Maslatón en la mañana de este martes 28 de junio.

Según comentó, el experto en finanzas que hasta hace un par de semanas se autodenominaba "puntero" del diputado nacional se dio cuenta que algo raro ocurría con quienes le comentaban sus posteos ya que "todos lo mismo dicen", algo que consideró como "muy ineficiente".

Pero no terminó ahí: el analista económico y experto en criptomonedas aseguró que esos servicios supuestamente fueron contratados con fondos de La Libertad Avanza. "Para ejecutar esta maniobra infantil en mi contra, Javier Milei malversa los fondos recaudados en vez de aplicarlos a la lucha externa", denunció.

Y arremetió: "Javier Milei tiene ya cerebro de fascista: confunde estado, con gobierno y con partido. Es un peligro totalitario".

Otro capítulo de una interna feroz

La acusación que lanzó este martes Carlos Maslatón representa un nuevo capítulo de una interna que viene desde hace semanas y que estalló a principios de junio pasado cuando Milei encabezó un acto en Lanús a modo de lanzamiento de la propuesta liberal en el Conurbano.

Milei, su hermana Karina, Maslatón y el publicista Carlos Kikuchi: los rostros de la interna liberal.

Desde ese momento el clima de hostilidad dominó al espacio aunque desde el entorno de Milei buscaron exponer como postura que no hay tal interna ya que Maslatón no forma parte formalmente del armado. Mientras tanto, el experto en criptomonedas tiene bien identificados a sus rivales: Karina Milei y Carlos Kikuchi.

La primera no solo es la hermana de Milei sino que está sindicada como la armadora territorial del espacio. Pero Maslatón la apuntó de manera directa como una de las artífices de la rotura de La Libertad Avanza y de la candidatura del economista de cara a 2023, lo que, obviamente, no cayó bien al referente liberal.

“Fue un exceso. (Karina) tiene un rol muy importante sobre lo que es el vínculo conmigo que jamás la basura de la política lo va a entender”, dijo Milei con algo de enojo ante las declaraciones de su ¿ex? compañero de espacio. Y en diálogo con Viviana Canosa en A24 agregó que "es la persona que mejor me conoce" y “trabaja de filtro a los efectos de que no me traigan cosas que me fastidien porque sino me canso y me voy”.

Mientras tanto, la semana pasada Maslatón desafió a Milei a competir en una PASO. "Estimado Milei, está todo bien. Yo tengo nivel Primera D. Vos sos Champions League. O sea que en una interna me pasas con una aplanadora. Entonces, vamos a las PASO en agosto de 2023. Reventamos las urnas de votos para La Libertad Avanza. No falla", manifestó en C5N.

Caída de imagen y juicios a periodistas, el contexto de la interna libertaria

Mientras puertas adentro se recrudecen los enfrentamientos, la figura de Milei comenzó a caer de acuerdo al relevamiento de varias consultoras.

El economista debió enfrentar en el último tiempo una serie de episodios como el escándalo por los pasajes de Aerolíneas Argentinas cuyo cupo fue utilizado casi totalmente por la diputada de La Libertad Avanza Victoria Villarruel para viajar a distintos puntos del país. Luego recibió el rechazo de asociaciones periodísticas a raíz de su demanda contra cinco periodistas que fue revelada por PERFIL semanas atrás.

Mientras tanto, se mostró a favor de la venta de órganos y defendió el "derecho a morirse de hambre" durante el debate con el dirigente social Juan Grabois en Net TV. A su vez, en medio de la caída de estafas piramidales, se conoció que promocionó a CoinX, una de las últimas firmas que comenzó a registrar falta de pagos a sus inversores.

