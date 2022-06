Noemí Colque, pionera de las ollas populares: "Hoy somos más pobres que en el 2001"

La referente social Noemí Colque, dialogó en el móvil de "Modo Fontevecchia" con Jorge Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y detalló su experiencia como precursora de las ollas populares y a cargo de un comedor en el que asiste a más de 400 chicos. Contó cómo creció la pobreza, las responsabilidades políticas y cómo fue llegar desde Jujuy a los 13 años.

Corina Paset (CP): Llegaste a los 13 años a Retiro y te convertiste en una pionera de las ollas populares. ¿Cuál es tu historia de vida?

Vine a los 13 años como una aventura, para ver lo que era estar en una de las grandes ciudades, y me encontré con muchas cosas hermosas y diferentes a las que estaba acostumbrada. Cambió mucho mi vida.

CP: ¿Por qué no volviste a Jujuy?

Porque quería conocer más de Buenos Aires, hice amigos muy buenos en Retiro, encontré gente que me cuidaba, valoraba y ayudaba a crecer. Era una nena de 13 años y ellos me adoptaron como una hija.

¿Le recomendarías a otra persona que venga a Buenos Aires?

Creo que no, porque fuera de todas las cosas buenas que me pasaron, viví momento malos en la calle. Les diría que se queden y estudien, porque la única manera de salir adelante es estudiando. Pero también soy feliz en Buenos Aires, porque fue el lugar donde tuve a mis tres hijos, pude hacer mi casa en el barrio y me gusta vivir acá.

Cada día 2.800 argentinos caen en la pobreza y suman medio millón en este primer semestre 2022

Siendo pionera de las ollas populares, ¿cómo fue que se te ocurrió la idea?

Una persona del barrio se nos acercó y preguntó si queríamos organizar unas ollas populares y así poder empezar a cobrar el plan. Era uno solo para 20 personas, hubo un sorteo y fue la elegida. Me tenía que ocupar de conseguir la leche, el mate cocido, salir a pedir y cocinar. Gracias a una buena amiga, Sara Beatriz Fernández, salimos juntas a organizarnos y llegamos a ser casi 500 personas, en su mayoría mujeres.

¿Se puede comparar la situación del 2001 con la actual?

Hoy somos más pobres que en el 2001. La inflación es un problema, la plata no alcanza y hay mucha gente que trabaja y no le alcanza ni para comprarse un kilo de carne.

Cuando hablás con tus hijos sobre este tema, ¿a qué se lo atribuís? ¿Quiénes son los responsables?

Tenemos un país muy rico, pero los gobernantes no saben gestionar bien. No es la culpa de la Argentina, es de los que gobiernan.

¿Por quién votarías en las próximas elecciones?

Más allá de a quién votes, vamos a seguir pasando hambre, endeudados y le van a echar la culpa a Alberto Fernández. Si Horacio Rodríguez Larreta gana las próximas elecciones lo van a responsabilizar a Fernández diciendo que somos más pobres porque aumentaron los planes sociales.

Patricia Bullrich: "Argentina tiene un reemplazo del empleo por personas de otros países"

Tendrían que ponerse a ver que la gente necesita trabajar, no vivir de planes. Tengo el mismo pensamiento desde que me puse al frente de las ollas populares y los comedores, que vamos a seguir siendo pobres más allá de quién gobierne. Nosotros trabajamos ocho horas diarias y el sueldo no alcanza. Hay que pagar el gas, hacer cosas para el comedor y nunca es suficiente. No es que no queremos trabajar, es que la inflación está por encima de lo que ganamos.

JL PAR