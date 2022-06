El Gobierno se enfrenta al dato de inflación de mayo en un contexto adverso

El flagelo que castiga mes a mes el bolsillo de los argentinos parece no encontrar solución, por lo menos en el corto plazo. Este martes se conocerá el dato sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de mayo y desde ya, se proyecta alto.

Distintos analistas privados prevén una leve desaceleración inflacionaria, pero el número seguirá siendo muy alto, en torno al 5%, en una dinámica que, de seguir su camino alcista, podría superar el 70% a finales del 2022.

El rubro de los alimentos, uno de los que más ejerce presión sobre el Ejecutivo de Alberto Fernández, presentó, según análisis privados, los mayores incrementos de mayo en carnes y bebidas. Según el Centro de Economía Política (CEPA) la proteína vacuna alcanzó un incremento interanual de 68,4%, tras trepar en mayo 6,1%.

Más inflación a futuro: cuidado con la tasa y el dólar

Qué implica para el Gobierno un dato de inflación en torno al 5% en este contexto internacional

Para Andrés Reschini, de F2 de Soluciones Financieras, implica que “vamos a tener en lo que va del año una inflación que anualizada que estaría alrededor del 85% cuando el año empezó con proyecciones de alrededor del 45/50%. El contexto internacional no ayuda, pero el Gobierno, con estos datos, tendría que tomar medidas porque esta dinámica es muy peligrosa y en una “carrera” esta velocidad queda mucha gente en el camino, es decir, quedan cada vez más pobres. En medio de esta corrida contra la deuda argentina y hacia los TC, con una inflación que ya viene alta, la desaceleración luce muy frágil”, comentó en diálogo con Perfil.

Se vienen los números de mayo: laberintos económicos de una inflación desbocada

Aldo Abraham, director de la Fundación Libertad y Progreso, proyectó que la inflación estará cerca del 5%, pero advirtió sobre la “supuesta desaceleración". “Probablemente, el Gobierno va a tratar de presentarlo como una desaceleración, pero la realidad es que no es así. En cualquier año normal de la Argentina, que lamentablemente siempre ha tenido una inflación alta, el IPC tiende a bajar de marzo a junio, con lo cual está dentro de esa tendencia, una inflación de alrededor del 5% es alta y preocupante. No una desaceleración”, comentó.

Sobre las proyecciones futuras, los expertos opinaron

“No hay nada que celebrar. Junio podría revertir esa estacionalidad y puede llegar a ser más alto que mayo. La leve desaceleración no existe y no va a existir en la medida en que el Banco Central no empiece a cumplir el compromiso de desacelerar el ritmo de emisión, que no ha bajado y está por arriba del 40% interanual. Eso es un montón”, explicó Abraham, al tiempo que agregó que: “Entre más se le dé a la maquinita más poder adquisitivo pierde la moneda local. Que en definitiva es sacarle poder de comprar a todos los que tenemos pesos en el bolsillo a través de este impuesto inflacionario. Este combo nos puede llevar a niveles de inflación peligrosos", advirtió.

Estados Unidos: la inflación alcanzó un nuevo récord en los últimos 40 años

Abraham coincidió Reschini en que si las cosas no cambian, la inflación para el 2022 estará rondando el 80%. “Siendo optimista y suponiendo que el Banco Central hace las cosas muy bien, la inflación para todo el año estará por encima del 70%. Suponiendo que el Central hace las cosas muy bien, cosa que no viene haciendo. Si sigue como va, la inflación estará cerca del 80% a final de 2022, tranquilamente”, agregó.

¿Cómo impacta en la Argentina la inflación récord en EE. UU. y la decisión que pueda tomar la Fed sobre las tasas de interés?

“Muchos bienes llegan al país con mayores precios y esto presiona sobre los costos y precios internos. Si la Reserva Federal se inclina por una postura más dura (hawkish), un enfriamiento en el comercio mundial podría tener incidencia sobre los precios en los commodities y en el costo del crédito, al que para que Argentina pueda acceder todavía le falta poner muchas cosas en orden”, agregó Reschini.

Junio arrancó con aumentos

El Índice de Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), dependiente del Banco Central, sostiene que la inflación será de un 5,2% para mayo. El mes de junio arrancó con aumentos en combustibles, prepagas, telefonía, cable e internet, algo que influirá en el dato que se conocerá el próximo mes y tal como advierte Abraham, podría ser superior al de mayo.

Asimismo, influirán en el dato la suba de los alimentos, gas, electricidad y colegios privados. La consultora Focus Market coincidió y sostiene que en el mes de junio los aumentos “impactarán sobre los precios regulados, como el caso de tarifas de energía eléctrica y gas; que hasta ahora oficiaban como sostén respecto de la inflación núcleo y estacional, que venían siempre por encima del índice promedio de precios”.

SE