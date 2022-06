Andrés "Cuervo" Larroque: "La única dirigente que genera esperanza es Cristina"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, manifestó que “Cristina Kirchner es la única dirigente que genera esperanza” y elogió la visita del presidente, Alberto Fernández, a Milagro Sala, aunque pidió que no quede solo en un gesto. “Hay que recuperar el camino que se trazó en su momento", subrayó.

"Me pareció un muy buen gesto, por la situación que atraviesa Milagro. Hay mucha gente que no conoce la obra que ella hizo. Eso sucede porque consume información falsa y genera la estigmatización", sostuvo Larroque en diálogo en El Destape Radio y añadió: “Me pareció un excelente gesto, también sabemos que no se vive solamente de gestos así que ojala que no se quede solamente en la gestualidad”.

