Guzmán salió bien parado de la licitación de deuda y viaja a Francia para negociar con el Club de París

En medio de una fuerte tensión en el mercado financiero, con una disparada en las cotizaciones de los dólares, los bonos a la baja y el Riesgo País que no da tregua; el Ministerio de Economía se presentó ayer martes a una prueba clave del mercado en una licitación con un trasfondo inestable.

Además, el titular del Palacio de Hacienda viajará a Francia la próxima semana para buscar una reestructuración del acuerdo suscripto en 2014 con el Club de París por el entonces ministro de Economía de Cristina Fernández, Axel Kicillof.

El Tesoro logró renovar los vencimientos del mes, consiguiendo así financiamiento extra. En total, la cartera que comanda Martín Guzmán recaudó $248 MM (sobre $242 MM que vencían), que le permiten, hasta el momento, conseguir una tasa de refinanciamiento del 106%.

Pese a las proyecciones más pesimistas, el titular del Palacio de Hacienda se había mostrado optimista y afirmó que la deuda en pesos es sostenible y que el Gobierno no cometería el error de dejarla de pagar. No obstante, el mercado parece manifestar que podría no ser suficiente para evitar una crisis de deuda antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2023.

Voces del mercado dieron su opinión a PERFIL acerca de los resultados de la licitación de este supermartes en el que, si bien, la tasa que se logró no es compatible con el programa económico pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI); bastó para ganar algo de tiempo mientras el Gobierno atiende otros focos de tensión como el de los dólares paralelos que rondan los $240 a $250 por unidad.

Christian Buteler

Para el analista financiero e inversor, la licitación de ayer terminó con un resultado positivo. Sin embargo, “siempre surge la duda de cuánto fue integrado por el sector privado y por las empresas públicas, ese porcentaje más o menos siempre se mantiene similar, siempre hay una parte de organismos públicos que tienen bonos y los renuevan”, comenzó diciendo en diálogo con Perfil.

“También tuvimos a un Banco Central durante junio rescatando los bonos que caían fuertemente y entró al canje la semana pasada; el resultado final da un 106% de renovación y la verdad que en este contexto en el que había mucha incertidumbre de que eso se pudiese lograr, haber cerrado en ese número es un buen dato", aseguró.

Además, en esta línea dijo que "esto por más de que hubiese participación de organismos públicos, por más que hayan sido instrumentos a corto plazo, con mayor tasa, el haber logrado el 100% de renovación es un buen dato. No obstante, hay que ver si el mercado lo recibe así y logra calmar las expectativas. Eso lo veremos a partir de cómo siguen moviéndose los bonos”, advirtió.

Guido Lorenzo

El director de la consultora lcg compartió a este medio algunas perspectivas sobre las graves consecuencias que podría acarrear para el país la posibilidad de que el Ejecutivo no pudiese cubrir la deuda.

En ese sentido, Guido Lorenzo comentó: “Con la intervención del Banco Central se va a poder pagar mediante el canje, ya que el BCRA no puede comprar licitaciones primarias, así que eso va a ser clave”, comenzó diciendo.

El fortalecimiento del mercado de deuda pública en pesos es una de ellas. Nos permite financiar las políticas públicas de una forma que contribuye a mayor estabilidad y tranquilidad en la Argentina. Y además es el ancla para el desarrollo del mercado de capitales del país. — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) June 28, 2022

“Por otro lado, entre pagar la deuda en pesos o no y cumplir o no con el acuerdo pactado con el Fondo, la decisión es sencilla: hay que pagar. No se puede romper de nuevo la deuda en pesos. Eso ya lo hizo el gobierno anterior y tiene costos elevados, como los reputacionales que afectan la confianza del mercado de capitales doméstico, así que no hay chance de no pagar. Si se complica, hay dos opciones: emitir o reperfilar”, advirtió.

Andrés Reschini

El consultor de F2 Soluciones, por su parte, comentó que al pasar en limpio todo lo sucedido con la deuda soberana desde el pasado 8 de junio, la participación del sector público fue elevada.

"Una parte del mercado ya dejó de financiar al Tesoro cuando empezó a vender masivamente la deuda que este emite, más allá de lo que lo haya gatillado. Organismos públicos, en buena parte BCRA, se quedaron con esa deuda que el mercado liquidó y luego entraron al canje porque no podrían haber ido a la licitación de ayer, dado que el acuerdo con el FMI no lo permite”, comentó.

“Eso dejó un saldo a cubrir de aproximadamente el 40% de los 600 mil millones que eran originalmente, para hacer números redondos. O sea, haber ido a la licitación con 600M y que no se renueve el 60% es más o menos parecido a lo que finalmente pasó, aunque algo contenido por la intervención oficial. Los efectos sobre los tipos de cambio financieros están a la vista y el hecho de que los instrumentos colocados tengan duración promedio dentro de 2022 habla de una enorme escasez de confianza, cada vez más profunda. Esperemos que logren revertirla.”, concluyó.

La reestructuración del acuerdo con el Club de París

Guzmán viajará a Francia la próxima semana para buscar una reestructuración del acuerdo suscripto en 2014 con el Club de París por el entonces ministro de Economía de Cristina Fernández, Axel Kicillof.

Según comentaron a PERFIL voceros de la cartera que dirige Guzmán, el ministro se embarcará en un nuevo viaje para negociar formalmente con el organismo acreedor el miércoles 6 de julio, tal como lo acordó con las autoridades del club.

Desde la cartera informaron que para el Ejecutivo es una cuestión “crítica a efectos de restablecer relaciones con las agencias de crédito para la exportación nucleadas en el Club” que habilitarán el financiamiento para inversiones energéticas en la Argentina.

“La reestructuración de la Declaración Conjunta de 2014 se considera crítica a efectos de restablecer relaciones con las agencias de crédito para la exportación nucleadas en el club, lo que adquiere singular importancia en el escenario global actual en el que se potencian las oportunidades de desarrollo de inversiones en el sector energético que requieren de inversiones externas directas complementarias de la inversión local y financiamiento de escala, tales como en el caso del Gas Natural Licuado”, señalaron desde el Ministerio.

