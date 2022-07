Silvina Batakis: "La inflación no se resuelve en cinco minutos"

La ministra de Economía Silvina Batakis insistió este martes en la necesidad de fijar cuáles son las causas de la inflación en la Argentina y de utilizar todos los instrumentos que colaboren con la mitigación del fenómeno de los precios. "No se resuelve en cinco minutos", dijo.

A casi un día de su asunción al frente de la cartera económica en reemplazo del renunciado Martín Guzmán, la funcionaria señaló a "la inercia" como una de las causas del alto índice de precios al consumidor que hay en el país. "No se pueden admitir los negocios y la inercia especulativa. Trabajar en un esquema de precios coordinados es un elemento pero no puede ser el único", afirmó en diálogo con El Destape Radio.

En esa misma línea, la funcionaria elegida por consenso del Frente de Todos reconoció que "la Secretaría de Comercio no puede controlar sola los precios". También se sinceró a la hora de hacer pronósticos respecto de la baja del índice inflacionario: "No vamos a reducir la inflación a un dígito en el corto plazo. La inflación no se resuelve en cinco minutos”.

La primera entrevista a Silvina Batakis | Inflación, CFK y un chiste futbolero: "No le vamos a dar dólares a River"

Mientras tanto, Batakis manifestó que uno de los puntos a trabajar son los salarios. "Tienen que mejorar, no sólo recuperar lo perdido sino ir superando. Pero no se recupera el cien por ciento de la pérdida en poquitos meses. El salario no es la causa de la inflación en Argentina", deslizó.

La recepción de los mercados

Como se sabe, la renuncia de Guzmán y la posterior llegada de Batakis provocaron en los mercados una reacción típica ante la desconfianza y la falta de precisiones sobre el rumbo económico. "Yo siempre tendí a que las cuentas del Estado estén en orden y con la gente adentro", lanzó la ministra.

“Los pesos y los dólares que tenga la economía argentina tienen que ser asignados a que mejore la economía y tenemos que asignar esos recursos en distintos elementos de la Economía y el presupuesto", dijo.

Y agregó: "Podemos avanzar rápidamente en la reducción de los subsidios, con un programa que tenga una protección para aquellos que más necesitan de esos subsidios”.

Como había dicho en sus primeras declaraciones tras asumir en el cargo, Batakis sostuvo que el tipo de cambio en Argentina "está en los niveles que tiene que estar" si se lo compara con los niveles internacionales.

Silvina Batakis confirmó que sigue la segmentación de tarifas y que el dólar blue "es marginal"

“Hoy vamos a intentar hablar con el Fondo Monetario. Es algo que nos dejó la gestión anterior. A ninguno le gustaría hablar con el Fondo. Tenemos un Acuerdo y hay que cumplirlo. Y seguramente haya modificaciones en las revisiones porque el mundo se está modificando con la Guerra”, manifestó, en tanto, sobre el programa con el organismo de crédito.

Ingresos, consumo y administración tributaria

Por otro lado, la ministra sostuvo que "el mundo está yendo a un cambio de la matriz energética" y que, en ese contexto, "el planeta nos da señales de que el medio ambiente necesita que lo cuidemos".

"Necesitamos una combinación entre ingresos y consumos, que permita ser racionales en el consumo", sumó la funcionaria.

Respecto de la administración tributaria en la Argentina, Batakis subrayó que "tenemos que mejorarla" ya que se pueden lograr niveles altos de eficiencia. "Necesitamos que la economía que no está en la formalidad pueda entrar en la formalidad", dijo y agregó que esa política tiene como desafío "promover la actividad en el país".

Para Batakis “es importante que se amplíe el espacio productivo para que se amplíe el espacio fiscal”.