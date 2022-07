En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 Y Net TV), Iván Schargrodsky dio su perspectiva frente a la situación política y económica que se desencadenó tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. Expresó que “no hay muchas herramientas” para resolver la crisis y que a interpretación de lo que la vicepresidenta dijo en el acto en Ensenada el sábado, lo que quiere Cristina es un “dólar como unidad de referencia y el peso como unidad de transacción”.

Desde que se conoció la salida de Martín Guzmán, difundiste que la ruptura del Frente de Todos es un hecho. Teniendo en cuenta el grado de acuerdo entre el Presidente y la Vicepresidente por la reemplazante de Guzmán, ¿Seguís sosteniendo lo mismo?

Frente de Todos como lo conocimos hasta la renuncia de Martín Guzmán se terminó por una lógica de construcción política que había tenido al presidente apoyando a su ministro que le respondió y que cayó muy mal su dispositivo. Lo mínimo que le dijeron a Guzmán en “on” es que eso no se hace. La relación entre Cristina y Alberto está rota aunque no es irreversible. Se van a reencontrar cara a cara, algo que no pasaba de manera privada hace por lo menos 5 meses. Es una situación complicada que está lejos de solucionarse, no se resuelve en el cambio de los puestos.

Hablamos con el gobernador de La Rioja, quien se mostró optimista con la llegada de Batakis y la posibilidad de que le dé chances al Frente de Todos para renegociar el acuerdo con el FMI ¿Batakis puede significar un corrimiento del gobierno hacia algo más keynesiano haciendo que esto reduzca el conflicto entre Cristina y Alberto?

Argentina está tan volcada a los extremos que Guzmán, para sectores de personas con protagonismo en el sector público, es un ortodoxo así como Larreta es un estatista incluso dentro de Juntos por el Cambio. Quintela se equivocó al hablar de los dólares porque Argentina lo va a pagar los próximos dos años con plata del fondo, por ende tiene que cumplir ese programa. Lo que sí podría hacer si renegocia es tener un márgen fiscal.

"CFK se enteró en el acto pero siguió con el discurso"

Los dólares no los tendría porque se los da el FMI. Pero, según Quintela, se refirió a no aumentar las tarifas de lo que estaba previsto, incumplir las metas fiscales y la no acumulación de reservas, estipulada en el acuerdo.

No veo ese margen porque Argentina no tiene acceso o al crédito internacional por la política de endeudamiento del gobierno anterior y no tenés acceso al mercado local por, según dice el gobierno, la pandemia, y también por una política fiscal decidida preguerra, y que, posguerra, se profundizó. El problema no es distributivo, si se agrega a eso 1 o 2 puntos de un salario universal, sería algo complejo. En un gobierno que no puede ponerse de acuerdo en lo elemental, que esto se pueda hacerse sin que sea una bomba fiscal me parece difícil. No hay muchas herramientas que tenga el gobierno para resolver estas situaciones, más que las herramientas clásicas. Pero cuando escuchás el discurso en Ensenada, el dólar como unidad de referencia y el peso como unidad de transacción es lo que propone Cristina, a mi interpretación. Ahora todo está en discusión. Pero la atención no es Batakis, sino que el problema que le generó Guzmán al gobierno con su renuncia.

"Tras 24 horas de tensión, Alberto Fernández y Cristina Kirchner eligieron a Silvina Batakis como ministra de Economía"

Claudio Mardones (CM): Respecto a lo que dijo la vicepresidenta en Ensenada, que planteó que "hay que buscar un instrumento que vuelva a colocar una unidad de cuenta, una moneda de reserva y una moneda de transacción, si no hacemos esto estamos sonados". ¿Cómo interpretás esta definición?

Lo que me dijeron que Cristina transmitía en privado es que debe haber una unidad de cambio fija con peso de libre flotación y que la gente elija, por ejemplo, la leche vale un dólar, puede optar por pagar con un dólar o el equivalente en pesos. Las dos monedas circularían y el peso de libre flotación. Esa sería una salida venezolana, una protodolarización. Esta es una interpretación mía de lo que Cristina dijo y la información que tengo. Hay dos cuestiones, la salida clásica de devaluación y suba de tasas, al lado de una protodolarización, parece de izquierda. Aun así, la situación ameritaba un abordaje más integral donde se tuviera más en cuenta la cuestión política más qué lo meramente institucional. En el vacío, Batakis es una excelente funcionaria pública, pero el nombre es lo de menos donde el seteo de expectativas y la confianza en el plan de estabilización. Puede que eso se converse en la reunión entre Alberto y Cristina. La disfuncionalidad del dispositivo al tercer año de mandato es impactante y no sé dónde está el piso.

El dólar como unidad de referencia pareciera un mercado único y no desdoblado. Eso implicaría una devaluación respecto del actual dólar oficial en un punto intermedio. Eso generaría un aceleramiento de la inflación. No me parece que Cristina está planteando eso, no se la entiende.

Alguien qué habla con Cristina me dijo el sábado que no es el dólar como unidad de referencia sino que el plan de estabilización tiene que incluir algo parecido a lo que le dio sobrevida al gobierno de Alfonsín que fue el plan austral con congelamiento de precios y salarios. Si congelás salarios y precios después de una devaluación, le pegas un palazo a la gente, con lo cual, lo veo difícil e imagino una oposición interna muy fuerte a esta supuesta propuesta, siempre viene en el kirchnerismo de contención con corte distributivo.