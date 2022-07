CFK se enteró en el acto pero siguió con el discurso

“Hacer ganar al peronismo en el 2023 es lo único que pido y lo único que quiero”, le dijo Cristina Kirchner a la militancia que llegó hasta el ingreso del polideportivo de Ensenada para escucharla. Ya se había oficializado la renuncia de Martín Guzmán y los funcionarios presentes no podían dejar de mirar sus celulares, pero la vicepresidenta decidió seguir hablando.

La renuncia del ministro de Economía sorprendió a todos los que habían llegado a Ensenada y que minutos antes aplaudían las palabras de la vicepresidenta con las que criticaba la gestión económica. También sorprendió a la ex jefa de Estado, quien se enteró recién después de una hora de discurso. El nombre de Guzmán había aparecido en su alocución y generado risas de los presentes. Fue cuando aseguró que Carlos Melconian, con quien se reunió días atrás, “piensa más parecido a Guzmán con el tema del déficit fiscal, pero bueno, opiniones son opiniones”. De esta manera, la titular del Senado defendió su postura de que la inflación es generada por la economía bimonetaria y no sólo es causa del déficit aunque dijo no ser una “apologista del déficit”.

Durante los primeros minutos y acompañada por los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Juan José Mussi (Berazategui), Cristina Kirchner decidió volver a hablar del uso de la lapicera. La vice y el Presidente Alberto Fernández mantienen la pelea pública sobre las decisiones del gobierno y la lapicera se convirtió en la medida con la que se acusan mutuamente de gobernar o no gobernar.

Cristina Kirchner citó a Juan Domingo Perón para demostrar el buen uso de la lapicera. “Yo no persuadía a la gente con palabras porque las palabras poco persuaden. Yo persuadía a la gente con hechos y ejemplos”, leyó de la página página 73 del Manual de Conducción Política del ex presidente. “Se la pasó firmando, firmando y firmando. Tanto firmó que comenzó a haber preocupación con este hombre. La lapicera no la largó y la mantuvo”, dijo la ex jefa de Estado. Y siguió: “¿Por qué fue tan atacado Perón? porque usaba la lapicera en función del pueblo”.

Fue una respuesta a Alberto Fernández, quien ayer desde la CGT le envió un mensaje directo al referirse al uso de la lapicera que la vicepresidenta le pidió que haga cuando compartieron un acto en Tecnópolis. “El poder no pasa por quién tiene la lapicera, sino por quién tiene la capacidad de convencer. Convencer es una tarea más ardua, pero más segura”, dijo el mandatario el viernes en la CGT. Martín Guzmán era uno de los funcionarios presentes en el salón “Felipe Vallese” que escucharon estas palabras. Ya había hablado con el jefe de Estado sobre su salida.

Más críticas. Mientras está dispuesta a dar la disputa interna, la vicepresidenta aseguró que “con los problemas que tiene la sociedad” hay que superar “ese odio irracional” al peronismo para avanzar en un gran acuerdo nacional y en ese contexto habló del encuentro con Melconian. Minutos después, volvió a la carga al recordar otra de sus frases con las que tiempo atrás había cuestionado a distintos ministros.

“¿Vieron? hay funcionarios que funcionan”, dijo al mencionar a su “amigo Carlos Zannini” al asegurar que “ese señor fue el que destrabó el gasoducto Néstor Kirchner. No iba ni para atrás ni para adelante y el decreto tardó casi tres meses porque estuvo en algunas reparticiones 60 días, no voy a decir cuál. Pero el señor lo tuvo dos días en la Procuración y lo destrabo. Si tenemos gasoducto es porque se pudo firmar el DNU”. Esta vez, no quiso dar nombres de los “funcionarios que no funcionan”.

También sin nombrar apuntó a los funcionarios que llegaron al gobierno a través de los movimientos sociales y que salieron a cuestionar sus palabras sobre el control de los planes. “Cuando fui Presidenta era un deporte nacional en los medios hegemónicos hacerme decir cosas que yo no había dicho en un discurso, pero ahora esta costumbre fue adoptada por algunos integrantes de nuestra propia fuerza.

Cuando me referí a las políticas sociales, me referí a que no debíamos tercerizar la política, que debíamos acabar con las altas y bajas decididas por cualquier dirigente barrial y que hubiera un control. Bueno, se armó una competencia entre quien insultaba y agraviaba”, dijo Cristina Kirchner sobre las declaraciones de Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro y Daniel Menéndez.

Antes de que se conociera la renuncia de Guzmán y sobre el inicio del discurso hubo momentos para las canciones de la militancia. “Presidenta, Cristina Presidenta”, arengó el kirchnerismo soñando con las elecciones de 2023.