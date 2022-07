¿Qué son los criptodólares que se popularizaron tras la salida de Guzmán?

Tras la renuncia de Martín Guzmán el fin de semana pasado, el mercado cripto recibió una gran demanda por parte de los ciudadanos argentinos, pero, no iban en busca de las criptomonedas más tradicionales, sino en busca de las stablecoins o criptomonedas estables, las cuales están respaldadas por el dólar.

Durante el fin de semana y parte del lunes, los “dólares digitales” se llegaron a vender en los exchanges y en los mercados entre iguales (P2P) a precios que tocaron máximos arriba de $300 por dólar digital. No obstante, esa efervescencia duró unas pocas horas para este martes cotizar en $269.69 por dólar cripto.

¿Qué es una stablecoin o una criptomoneda estable?

Las stablecoins son un tipo de activo digital que mantiene un precio estable vinculado a otro activo tradicional, como el dólar estadounidense. Su popularidad radica en ofrecer la posibilidad de entrar al universo cripto sin exponerse a la volatilidad que caracteriza a los activos digitales más populares como Bitcoin o Ethereum.

En la jerga local se las conoce como “criptodólares”. La gran mayoría de estos activos fijan su valor con relación al dólar estadounidense, ya que es la moneda fiduciaria más utilizada en el mercado tradicional internacional. En síntesis: 1 Stablecoin = 1 USD.

Argentina presenta muchas restricciones para acceder a dólares a través del sistema bancario local, por lo que las stablecoins se convirtieron en una alternativa de ahorro muy interesante, por varias razones.

No hay límite de compra máxima.

Sirve como resguardo ante una posible devaluación del peso.

ante una posible del peso. Es fácilmente transferible a cualquier lugar del mundo.

a cualquier lugar del mundo. Tiene el mismo valor de mercado que el dólar estadounidense.

Según un informe reciente de Coindesk, los argentinos compraron entre dos y tres veces más stablecoins el fin de semana pasado que durante un fin de semana “normal”. El peso perdió cerca de un 15% de su valor frente a las stablecoins DAI y Tether en varias plataformas de las principales bolsas locales.

Ricardo Pitton, asesor de Airtm en Argentina, aseguró en diálogo con PERFIL que: “las stablecoins ofrecen una accesibilidad que te permite desde tu casa acceder a tu dinero y operarlo. En lo particular, siempre prefiero resguardarme sobre USDC porque no están sujetos a la volatilidad y a la oscilación del mercado, cómo sucedió unos días atrás con el Bitcoin. Por eso, teniendo en cuenta la situación económica de hoy y la incertidumbre en torno al dólar, los cripto dólares son una buena opción para resguardar el capital”, señaló.

El experto recomienda resguardarse en USDC porque a diferencia del USDT no está relacionado con el universo del trading o crypto. “En cierto punto, al hacer el intercambio de valor de un USDT esto lo afecta porque depende mucho también del mercado cripto. A la hora de entrar y salir vas a tener que pagar una comisión más alta en función de la oferta y la demanda”, señaló.

“Hace algunos meses hubo una gran migración del mercado de USDT a USDC después el crash de Luna. La gente lo que busca es resguardarse, sobre todo en países como el nuestro, como en Venezuela o Colombia. Eso, combinado con el universo de la gente que utiliza los USDC para recibir pagos desde el extranjero, transferir fondos o recibirlos. Tiene mucha libertad”, señaló.

Riesgo muy bajo

“Otra ventaja de las stablecoins es que el riesgo es muy bajo. Obviamente, no se puede decir que el riesgo es cero. Pero es el más bajo. En Airtm, puntualmente, la particularidad que ofrecemos a nuestros clientes es que el USDC es una forma de acceder a dinero que se tiene almacenado en cuentas de la reserva americana, entonces, esto lo hace como si fuese una especia de USDC privado. Pase lo que pase siempre va a ser un USDC = 1 dólar. Eso no pasa con otras monedas. El USDC es la manera que le damos a nuestros usuarios para acceder a este resguardo bajo custodia de la reserva americana y que puedan dormir tranquilos”, aseguró.

Un fin de semana de "salir del peso" para entrar al "dólar cripto"

Sobre el fin de semana de la renuncia, el exministro Martín Guzmán, Pitton señaló que hubo “un incremento de dos o tres veces en el tráfico de la plataforma y de fondeos”. Esto no traduce en otra cosa que gente saliendo del peso para meterse en USDC. “Se incrementó también el ticket promedio por transacción. Asimismo, observamos mucha gente con cuentas en bancos locales, pero también muchas personas con billeteras como MercadoPago y Ualá que, fue donde observamos la mayor migración de gente a al USDC.”, comentó.

Lo que explicó Pitton de Airtm coincide con lo que comentó Ripio a PERFIL. "El pasado fin de semana las stablecoins se utilizaron como un termómetro para medir cómo iba a cotizar el dólar una vez que iniciara la semana tras la renuncia del ministro de Economía. En ese contexto, Ripio registró que las operaciones de compra de stablecoins como USDC y DAI se triplicaron durante el fin de semana".

"Esta no fue la primera vez, ya que en otros escenarios de inestabilidad cambiaria en Argentina también había crecido mucho la demanda de estos criptodólares y de hecho en esta oportunidad, si bien la demanda fue grande, no hubo tanto volumen como en estos escenarios pasados; como durante las últimas PASO por ejemplo", señaló Juan José Mendez, Chief Brand Officer de Ripio.

¿Qué es una USDC?

USDC es una stablecoin cuyo valor está vinculado al dólar de Estados Unidos, como se mencionó anteriormente. Fue desarrollada por las compañías Coinbase y Circle, dos de las más grandes reconocidas del universo cripto.

Cada USDC emitido está respaldado por un dólar almacenado en una cuenta bancaria exclusiva, tal como sostiene Pitton, monitoreada y además auditada constantemente por las empresas mencionadas, así como por auditores externos con reconocimiento internacional. Esto hace que mantenga su paridad con el dólar de forma permanente.

No obstante, a pesar de valer siempre un dólar, el “criptodólar” no es una moneda fiduciaria como la divisa estadounidense, por lo que no se encuentra sujeto a ninguna limitación de compra.

Ventajas y riesgos

Las stablecoins utilizan diversos mecanismos para asegurar la estabilidad de su precio con relación al del activo de referencia. Algunos de ellos permiten eliminar la volatilidad de precio de otras criptomonedas, lo que al mismo tiempo hace que el valor en cripto de los usuarios de stablecoins se mantenga constante y predecible, sin necesidad de recurrir a monedas como el dólar o el euro.

Además, como otras criptomonedas, permiten transferir valor sin fronteras geográficas, en cualquier momento del día y con bajas comisiones, operando en redes seguras y privadas, señaló Juan José Mendez, Chief Brand Officer de Ripio.

"En momentos de mercados en baja, además, pasar los fondos cripto a stablecoins permite protegerse de las caídas para luego recomprar el activo a menor precio o bien reconfigurar todo el portafolio cripto", aseguró el experto.

Finalmente, advirtió que "siempre que se invierte en criptomonedas, estamos hablando de activos de alto riesgo, porque se trata de un mercado cambiante y volátil en general".

Qué tener en cuenta antes de invertir

La clave en escenarios como el actual, pero también en cada oportunidad en que se decide explorar nuevos universos económicos como las criptomonedas, es informarse primero y recurrir a fuentes confiables que aporten datos de primera mano para ayudar a tomar decisiones serias y conscientes.

