Luego del "acuerdo" con Ucrania y la ONU para exportar granos, Rusia bombardeó el puerto de Odesa

La noticia de que Rusia y Ucrania, con la intermediación de la ONU y de Turquía, habían llegado a un acuerdo para que millones de toneladas de cereales puedan ser exportadas desde el Mar Negro, como "corredor económico" temporariamente al margen de la guerra, este sábado la noticia desde Ucrania fueron los misiles rusos que cayeron en el puerto de Odesa. "El presidente ruso Vladimir Putin ha tardado menos de 24 horas en escupir en la cara del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y del presidente turco, Recep (Tayyip) Erdogan, que han hecho enormes esfuerzos para alcanzar ese acuerdo", afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó "inequívocamente" el ataque ruso a Odesa, un puerto que es clave en el acuerdo suscripto en Turquía, para reanudar las exportaciones de granos bloqueadas por la guerra. "El secretario general condena inequívocamente los ataques reportados hoy (sábado) en el puerto ucraniano de Odesa", dijo su portavoz Farhan Haq en un comunicado, remarcando que "la plena aplicación (del acuerdo) por la Federación Rusa, Ucrania y Turquía es imperativa".

Por su parte, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, tildó de "reprobable" el ataque con misiles de Rusia contra Odesa, ocurrido al día siguiente de que Kiev y Moscú sellaran un acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales.

"Golpear un objetivo crucial para la exportación de granos un día después de la firma de los acuerdos de Estambul es en particular reprobable y de nuevo demuestra el total desprecio de Rusia por el derecho y los compromisos internacionales", escribió Borrell en Twitter.

EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments#StopRussia