Ucrania y Rusia logran acuerdo sobre la exportación de granos

Las exportaciones de cereales bloqueadas en Ucrania debido a la operación militar rusa en ese país, se reanudarán desde tres puertos del mar Negro luego de que se cerrara el acuerdo negociado entre Kiev y Moscú este viernes en Estambul. El pacto tendrá consecuencias económicas mundiales.

Los países enfrentados firmaron acuerdos por separado con Turquía y las Naciones Unidas para liberar las exportaciones de cereales y otros productos agrícolas, bloqueados en los puertos ucranianos.

Según informes de The Associated Press, cerca de 25 millones de toneladas de granos están bloqueadas en los puertos del país invadido, amenazados por la Armada rusa y las minas marinas que sembró Kiev para impedir un asalto naval por parte del gigante eurasiático.

Ucrania rechazó firmar el texto directamente con Moscú, que se comprometió a un acuerdo idéntico con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien señaló que es “un acuerdo sin precedentes”, ya que los dos países continúan en guerra.

The agreement signed today by Ukraine, the Russian Federation & Türkiye under UN auspices opens a path for commercial food exports from Ukraine in the Black Sea.



It will help avoid a food shortage catastrophe for millions worldwide.



It is a beacon of hope, possibility & relief.