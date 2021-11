La reacción de Alberto Fernández tras la polémica por el video de Córdoba

En un encuentro con dirigentes cordobeses del Frente de Todos que tuvo lugar el miércoles 3 de noviembre en el CCF, el presidente Alberto Fernández habló realizó un discurso improvisado que se volvió viral donde admitía que la provincia de Córdoba parecía un "terreno hostil" para el oficialismo nacional.

Pero la frase que generó polémica y fue replicada en las redes sociales fue cuando Alberto Fernández dijo: "Para que de una vez por todas Córdoba se integre al país, para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto".

Tuvo tal repercusión esa expresión presidencial que el mismo Alberto Fernández tuvo que retuitear el posteo del senador Carlos Caserio en su cuenta personal para mostrar el video completo de su alocución que acompañado por estas palabras de Caserio dice: "Basta de mentiras. El Gobierno nacional nunca discriminó a Córdoba. Acá pueden ver el video completo, sin recortes mal intencionados de las palabras del presidente".

En el video que compartido Alberto Fernández se lo escucha decir: "Yo prometí en la campaña que no íbamos a hacer ninguna discriminación con Córdoba y tengo la íntima tranquilidad de haber cumplido. Las cordobesas y los cordobeses recibieron la atención que se merecen y que merece cualquier argentino en cualquier rincón del país".

​Alberto Fernández apuntó contra Córdoba y su "necesidad de parecer algo distinto

"No comparto lo que dice el gobernador. No todo es lo mismo. Yo no choqué la Argentina. La Argentina la chocaron los amigos de él. No yo. Lo que hago es tratar de poner de pie a la Argentina que estaba arrodillada, claudicada y destruida. Y cuesta porque esa Argentina que recibimos además se enfermó con la pandemia. Muchos argentinos y argentinas se sienten mal y yo los entiendo. Porque fue un tiempo muy doloroso para todos. Pero no somos todos lo mismo. Yo sigo peleando y discutiendo con el Fondo porque quiero preservar los derechos de todos los argentinos y argentinas", dijo Fernández.

Alberto Fernández y Tolosa Paz en un acto de campaña

El comunicado del Bloque Córdoba Federal en rechazo a las declaraciones del Presidente

"Lamentamos profundamente los dichos del Presidente. Esto confirma la mirada unitaria que tiene de la Argentina. Todo lo que pase fuera del AMBA no es Argentina. A confesión de parte relevo de pruebas”, comienza el escrito que difundieron desde el Bloque Córdoba Federal, que integran los diputados Alejandra Vigo, Carlos Gutierrez, Paulo Cassinerio, y Claudia Márquez.

Y continúa: “Sus dichos acaban de confirmar que es necesaria una Argentina justa. Que distribuya los esfuerzos de todos de igual manera. No queremos ni más ni menos que Buenos Aires. Queremos lo mismo para Córdoba y el resto del país”.

También se expresaron otras voces en contra de las declaraciones del expresidente como el candidato a diputado nacional de la UCR por Córdoba, Rodrigo De Loredo, El ex presidente del Banco Central durante el Gobierno de Cambiemos, Guido Sandleris, el diputado Waldo Wolff y Luis Juez.

Con este nuevo posteo Fernández trata de contrarrestar el efecto de una declaración que nuevamente es utilizada por la oposición para desgastar una figura presidencial que viene muy golpeada.

