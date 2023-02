La polémica que se generó este fin de semana entre Miguel Pichetto y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, escalará hasta el INADI. Así lo señaló este domingo la nueva directora del organismo, Greta Pena, señalando que convocará al titular de la Auditoría Genera de la Nación para "conversar acerca de las implicancias altamente nocivas de utilizar estereotipos para dirimir, a 40 años de la democracia, debates públicos". No solo eso, Pena hará además que "los equipos jurídicos del INADI analicen las palabras de Pichetto", obviamente para ver si son pasibles de demandas o acusaciones.

"El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer", había dicho Pichetto el viernes por la noche en una entrevista con Jonatan Viale en el canal LN+, una charla que apuntaba al "silencio que habían mantenido vastos sectores feministas ante el asesinato de Lucio Dupuy" a manos de una pareja lesbiana, la de la madre del nene, Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez. Las dos mujeres fueron condenadas esta semana a cadena perpetua, al ser encontradas culpables de las torturas y el calvario sufrido por Lucio, que murió a golpes y hasta era abusado sexualmente, en un episodio que conmocionó al país.

Feminista, puntana y "cumbiera intelectual": Quién es Ayelén Mazzina, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad

Pichetto señaló este sábado, cuando el tema ya era tendencia en redes, que "ante la tergiversación de mis dichos en un programa televisivo, quiero aclarar que mi intención fue denunciar que el Ministerio de la Mujer no repudió el asesinato de Lucio Dupuy por coincidir la orientación sexual de la ministra, con las de las perpetradoras del crimen", pero esas explicaciones no convencieron a Pena, que destacó "hay límites que no podemos cruzar". Fue entonces cuando la reemplazante de Victoria Donda informó que convocaría al ex senador peronista al INADI para esa charla sobre "las implicancias nocivos de estereotipos en los debates públicos".

Queda por ver ahora que dirá Pichetto sobre esa reunión con Pena, tema sobre el que no se había pronunciado todavía al mediodía del domingo en sus redes sociales.

El cruce entre Pichetto y la ministra Mazzina tuvo amplio rebote en redes este fin de semana.

Pena destacó que instruyó al equipo jurídico del INADI para que "analicen las manifestaciones públicas de Pichetto sobre la ministra Mazzina", en las que "asoció la orientación sexual e identidad de una persona con su idoneidad o posición política".

Tras las manifestaciones de Pichetto en LN+, Mazzina había respondido ayer "soy mujer, lesbiana, feminista y Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y lo invito a Pichetto a hablar de ESI cuando se sienta preparado", agregando un meme de una nena con gesto de sorpresa para acotar "mientras, las lesbianas viendo a Pichetto decir que no somos mujeres". La polémica se convirtió en una de las tendencias del sábado en redes sociales, y hasta giró a límites todavía más amplios, cuando entre los posteos y las respuestas había quienes cuestionaban también a Mazzina, sostenían que, reconociéndose lesbianas, "no se autopercibían como mujeres".

El propio presidente Alberto Fernández se metió en esa polémica, para apoyar ayer por la tarde su ministra, exaltar su tarea en la cartera de las Mujeres, Género y Diversidad a la ministra, al tiempo que dedicó sin nombrarlo una crítica 'rockera' a Pichetto, diciéndole a Mazzina que "los dinosaurios van a desaparecer', como dice la letra de la inolvidable creación de Charly García.

"Orgulloso Ayelén Mazzina, del trabajo que estás haciendo", planteó Alberto Fernández, y continuó: "Las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad. Queremos más democracia, más derechos y más respeto en la diversidad. Los dinosaurios ya van a desaparecer, diría Charly García", tuiteó el Mandatario.

Fue entonces cuando, sin disculparse por sus afirmaciones, Pichetto cargó nuevamente contra Mazzina en una serie de tuits en los que cuestionó la agenda del ministerio que encabeza al asegurar que sigue "la agenda de minorías". "La ministra de genero y diversidad sigue sin hablar de Lucio Dupuy, el niño vilmente violado y asesinado por su madre y su pareja. Tampoco habla de la muerte de la mujer policía en la Ciudad de BS AS. Esa no es su agenda. Siempre la agenda de minorías", publicó.

En la misma línea, subrayó: "La agenda del Ministerio de Género y Diversidad siempre al servicio de las minorías. La agenda de la anterior ministra era Milagro Sala y mapuches, incluyendo a Jones Huala. La de la actual, es la de las minorías mas ideologizadas y excluyentes", concluyó Pichetto. Habrá que ver ahora que dice de la convocatoria del INADI, y el análisis jurídico que prometió Pena desde ese organismo.

NA/HB