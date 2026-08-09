La tapa del Diario PERFIL del domingo 9 de agosto de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.163 del Diario PERFIL, de este domingo 9 de agosto de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

Es récord histórico la cantidad de pymes que están a un paso de la quiebra. En apenas seis meses ya se concursó el 70% de las pymes en la Ciudad de Buenos Aires, y superan el pico de la pandemia. La UIA lo resume sin anestesia: “En el promedio, se ahogan los enanos”. Plazos de cobro de hasta 180 días, cheques rechazados y un ARCA que ejecuta a los 60 días sin margen alguno están asfixiando a las fábricas con más tecnología y trayectoria del país. Las textiles, epicentro del desastre, operan con más de seis de cada diez máquinas apagadas.

Los empresarios que se le plantan a EE.UU. y hacen negocios con China. La Cooperativa de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén le puso un duro límite al embajador Peter Lamelas.

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El regreso de Firmenich: se mete en la interna del peronismo con un libro.

Zamora: “Hay momentos en que una decisión parlamentaria es más que la votación”.

Santilli intenta reordenar la tropa. Federico Sturzenegger fue llamado a la mesa política de LLA.

Lionel Messi llegó al país para el adiós a su padre, Jorge Messi, que murió en Rosario a los 68 años.

River no levanta cabeza y volvió a perder en Tigre. No hizo goles en lo que va del torneo, lleva 4 derrotas consecutivas en el Clausura, y seis seguidas en el ciclo Coudet.

Escriben en esta edición:

Nelson Castro, Gustavo González, Rodrigo Lloret, Javier Calvo, Daniel Capalbo, Carlos Burgueño, Sergio Sinay, Carlos Fara, Fernando Ruiz, Mabel Bianco, Juan Pablo Laporte, Guillermo Piro, Alejandro Bellotti, Quintín, Damián Tabarovsky y Jorge Fontevecchia.

HB