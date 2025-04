La tapa del Diario PERFIL del sábado 26 de abril de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.028 del Diario PERFIL, de este sábado 26 de abril de 2025, un número al que acompañan, como cada fin de semana, 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

250 mil personas en el adiós a Francisco en el Vaticano. Una multitud desfiló desde el miércoles ante los restos de Jorge Bergoglio en San Pedro. Este viernes fue cerrado el féretro en una ceremonia privada. Unos 50 jefes de Estado y de Gobierno estarán presentes en el funeral y su posterior traslado a la Basílica Santa Maria Maggiore, en el centro de una Roma blindada, donde será inhumado este sábado.

Milei llegó tarde a roma y no pudo despedir al papa argentino.

Admiten como deuda el megajuicio por YPF. En el acuerdo con el Fondo, el Gobierno reconoció como pasivo US$ 16 mil millones. Es lo que impuso una jueza de Nueva York al país por haber estatizado la petrolera en 2012. También asumió otros US$ 1.600 millones por un juicio de bonistas en Londres. Sumados, son US$ 17.600 M, 2.800 M menos de lo que el FMI prestó a la Argentina.

Georgieva se metió en la campaña y tuvo que dar explicaciones.

El dólar subió $ 80 desde el lunes, y el mercado lo ve en $ 1.400 en diciembre.

Ministra. Sandra Pettovello quedó imputada por supuestos delitos en la compra de alimentos en Capital Humano.

Enarsa. El Gobierno lanzó el proceso de privatización de la empresa nacional encargada del sector energético.

Collor de Mello. El expresidente de Brasil fue enviado a prisión después de que un juez confirmó su condena por corrupción.



Sobreseído. Un excajero del Banco Nación en Santa Fe, en una causa por tomar prestados 175 pesos en 2011.

Julio Chávez y el peso de ser humano. El actor anticipó 'La ballena', su próximo estreno teatral, en La Plaza.

Rusia apunta a Kiev por un atentado. Un general murió por la explosión de un coche bomba.