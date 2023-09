La tapa del Diario PERFIL del sábado 9 de septiembre de 2023

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 1.856 del Diario PERFIL, de este sábado 9 de agosto de 2023, un número al que acompañan, como cada fin de semana, 6 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, Buenos Aires Times, Parabrisas, Marie Claire y Joker más Crucigrama:

Otro fallo adverso por la expropiación de YPF: podría costar hasta US$ 16.000 millones. La Justicia de Nueva York dispuso que la Argentina deberá pagar la compensación que reclama el fondo Burford Capital por la expropiación de la petrolera en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. El Gobierno buscaba que esa reparación no superara los US$ 5 mil millones. Presidencia informó que se apelará el fallo, aunque aún queda abierta una instancia de negociación.

“No me quiero morir”. La viuda de Mariano Barbieri, asesinado la semana pasada en Palermo, encabezó anoche una marcha en reclamo de justicia. Las últimas palabras del ingeniero, el lema.

Misterioso viaje de Milei a EE.UU.. Es por motivos “personales”. Hermetismo en su entorno.

Petri, duro. El candidato a vice de Bullrich dice que, si ganan, expulsarán a extranjeros que delincan.

G20. Arranca la cumbre de Nueva Delhi, en la que Ucrania impediría una declaración por consenso.

Ellas al poder. México, que legalizó el aborto en todo el país, tendrá una presidenta mujer en 2024.

Reportaje de Fontevecchia. Al académico canadiense Nick Srnicek: “Florecen ideas sobre un futuro mejor”.

Los Leyrado, juntos en la pantalla grande. Luciano y Juan: hijo director, padre actor, estrenan "Oliva". Es por motivos “personales”. Hermetismo en su entorno.

Camila Morrone se afirma en Hollywood

Argentina prepara un avanzado centro de prontoterapia de cáncer.

Messi, en duda para el partido del martes en Bolivia.

Francia festejó ante los All Blacks en el estreno del Mundial de Rugby.

Debut con victoria para el Uruguay de Bielsa.

Escriben en esta edición:

Secco, A. López, R. García, Fara, A. Fontevecchia, Link, Guebel, Kohan, Spregelburd, Hopenhayn, Giampaolo y J. Fontevecchia.

HB