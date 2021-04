La UTA anunció un paro nacional de colectivos para el próximo lunes

La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este jueves un paro nacional que tendrá lugar el próximo lunes 26 de abril. La información se difundió a través de un comunicado firmado por el Secretario General del Consejo Directivo de la Unión, Roberto Fernández, se titula "La UTA dijo basta" y resuelven "un paro de actividades por 24 horas en todo el país, desde las 00 horas del día lunes 26 de abril de 2021".

La medida de fuerza se encuentra motivada por "no haber obtenido ninguna respuesta" en sus correspondientes pedidos salariales, además de "tampoco estar incluidos en el plan de vacunación contra el Covid-19", tanto en el AMBA como en el interior.

Acto seguido, exigen al Ministerio de Transporte "como a los empresarios que sepan que el conflicto salarial no se resuelve sin sensibilidad y justicia social que las actuales circunstancias demandan".

Empresas de transporte de pasajeros piden rediscutir costos y tarifas

El comunicado concluye: "Queremos una respuesta urgente, para llevar el sustento a nuestras familias. Con eso no se juega y lo defenderemos hasta las últimas consecuencias".

Lee el comunicado completo:

Cuando el anuncio del paro ya corría en portales y redes, algunas voces oficialistas mostraban en off su molestia con la decisión de los choferes, considerando que si bien el transporte está golpeado por la crisis general, "el Estado hace aportes importantes en el sector".

"No hubo un solo despido de trabajadores, todos los que no trabajan por temas de salud están cubiertos en el marco del Covid, hubo actualización salarial en septiembre del año pasado del 30%, se les hizo un reconocimiento del pago de salario 2019 que se pagó en 2020, hay discusiones salariales de este año con voluntad de aumento, tuvieron aportes no remunerativos extra de 15 mil pesos...", se enumeraban en despachos oficiales como razones que ponían a la UTA como "un sector al que le fue muchísimo que a otros en la pandemia".

JFG/HB