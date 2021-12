La variante Ómicron prolongó el caos en el transporte aéreo en todo el mundo

La variante Ómicron prolongó hoy el caos en el transporte aéreo en todo el mundo, con miles de vuelos cancelados, mientras continúa marcando récords en el número de contagios en países como Dinamarca, Grecia o Islandia.



Las grandes aerolíneas de Estados Unidos volvieron a cancelar este lunes más de mil vuelos y afrontan el cuarto día consecutivo de cancelaciones, informó la empresa estadounidense Flight Aware, que proporciona información de vuelos en tiempo real.





A las 9:15 hora local de la costa este del país norteamericano se habían suspendido 810 trayectos aéreos que tenían como destino o punto de partida esa nación, pero cinco horas después la cifra había aumentado a 1.074, que suponen más de un tercio del total de cancelaciones mundiales.

De las grandes aerolíneas estadounidenses, las que más vuelos cancelaron fueron United, American Airlines y Delta (con 94, 84 y 79, respectivamente); el aeropuerto más afectado del mundo resultó ser el de Seattle, donde 84 aviones no despegaron y 91 no aterrizaron.



Pero aunque esta variante tan contagiosa identificada en Sudáfrica en noviembre constituye "un motivo de preocupación, no debería ser motivo de pánico", aseguró el presidente estadounidense Joe Biden este lunes.

Por el avance de la variante Ómicron se cancelaron cerca de 4500 vuelos en todo el mundo

En el fin de semana navideño, unas 8.300 conexiones aéreas internacionales y domésticas fueron anuladas, y decenas de miles de vuelos habían tenido retrasos.

Europa se convirtió en epicentro mundial del repunte de la pandemia, con 2.901.073 nuevos casos en los últimos siete días (el 55% del total mundial), y el mayor número de fallecidos, 24.287 en una semana (53% del total), seguida de Estados Unidos y Canadá (10.269 muertos, 22%).



Dinamarca e Islandia anunciaron récords de casos diarios, lo mismo que Grecia, que ya reimpuso el tapabocas en exteriores y va a cerrar bares y restaurantes a medianoche, limitando también el número de mesas. Noruega, en tanto, indicó que Ómicron es la nueva variante del coronavirus mayoritaria en la capital, Oslo.



Estados Unidos también se está acercando a otro récord de contagios, con cerca de 215.000 nuevos casos el domingo, un incremento del 83% en 14 días.