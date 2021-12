Cancelan más de 2.800 vuelos en Estados Unidos por falta de personal

Las cancelaciones de vuelos de las aerolíneas en Estados Unidos superaron las 2.800 durante el fin de semana de Navidad, perturbando los viajes en uno de los períodos de mayor actividad del año, ya que la ola de casos de covid por la variante ómicron provocó escasez de personal aéreo.

Una tormenta invernal en el noroeste de EE.UU. se sumó a los problemas el domingo, con el 20% de los vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, según el rastreador de datos FlightAware.com a las 6 p.m., hora de Nueva York. JetBlue Airways Corp. y Alaska Air Group Inc. suspendieron más del 10% de sus vuelos cada uno el domingo; un día antes, JetBlue, Delta Air Lines Inc. y United Airlines Holdings Inc. habían cancelado al menos el 12% de su programación. Las cancelaciones en EE.UU. solo el día de Navidad sumaron más de 900.

Las interrupciones de las aerolíneas se sumaron a las señales de los trastornos económicos provocados por la variante ómicron, cuya rápida propagación está causando estragos a pesar de que los primeros indicios sugieren que provoca una enfermedad menos grave que otras variantes del covid. Los sistemas de atención de salud se están viendo presionados por la falta de personal.

“Alguien debería haber hecho sonar una alarma cuando se dio cuenta de que la gente puede contagiarse de ómicron después de vacunarse”, dijo Henry Harteveldt, presidente de la consultora de viajes Atmosphere Research Group. “No parece que hayan planificado lo suficientemente bien”.

Las interrupciones podrían extenderse hasta el fin de semana festivo de Año Nuevo, dijo. Aun así, los viajes aéreos en EE.UU. podrían enfrentar menos estrés si el Gobierno federal acorta la cuarentena requerida para los trabajadores de la industria que den positivo por el virus.

Por el avance de la variante Ómicron se cancelaron cerca de 4500 vuelos en todo el mundo

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) redujeron el jueves el tiempo de aislamiento para los trabajadores de la salud vacunados que contraen el virus. Airlines for America, la asociación comercial que representa a las aerolíneas norteamericanas, escribió a los CDC pidiendo que el período de cuarentena de 10 días para las personas completamente vacunadas se reduzca a “no más de cinco días”.

Las cancelaciones de vuelos son una “preocupación en un momento en que las personas viajan para pasar tiempo con familiares y amigos durante las festividades”, dijo Harteveldt. “Ninguna aerolínea quiere ser vista como el Grinch que se robó la Navidad”.

Las 636 cancelaciones de Delta durante el fin de semana festivo lideraron el sector en EE.UU., según datos de FlightAware hasta el domingo por la noche, seguidas por United con 551. JetBlue canceló al menos 318 vuelos durante el fin de semana, según FlightAware.

“Al igual que muchas empresas y organizaciones, hemos visto un número creciente de llamados de trabajadores enfermos por ómicron”, dijo el portavoz de JetBlue, Derek Dombrowski, en un comunicado enviado por correo electrónico. “A pesar de nuestros mejores esfuerzos, hemos tenido que cancelar varios vuelos, y las cancelaciones de vuelos adicionales y otros retrasos siguen siendo una posibilidad a medida que vemos una mayor propagación de ómicron en la comunidad”.

Las fiestas son uno de los períodos de mayor afluencia de viajeros del año. La Administración de Seguridad en el Transporte estimó que los días 22 y 23 de diciembre serían las fechas de viaje previas a la Navidad más concurridas a nivel nacional y local, y los días 2 y 3 de enero los más concurridos para los viajes posteriores a la Navidad.

Covid-19: hubo menos testeos por Navidad y se registraron 7.183 nuevos casos

Los mensajes de reclamos de los consumidores se acumularon en las cuentas de Twitter de las aerolíneas, mientras los pasajeros lamentaban las interrupciones de sus planes para el fin de semana festivo. Los viajeros denunciaron en las redes sociales los retrasos en los vuelos, las cancelaciones y la pérdida de equipaje.

“El aumento de casos de ómicron en todo el país esta semana ha tenido un impacto directo en nuestras tripulaciones de vuelo y en las personas que dirigen nuestra operación”, dijo Maddie King, una portavoz de United. “Como resultado, lamentablemente hemos tenido que cancelar algunos vuelos y estamos notificando a los clientes afectados con antelación para que acudan al aeropuerto”.

A nivel mundial, el número de vuelos cancelados fue de más de 6.000 viajes entre el viernes y el domingo. El mayor número de cancelaciones se registró en el aeropuerto internacional de Xi’an Xianyang, en la ciudad del oeste de China, donde el Gobierno castigó a los funcionarios locales por no haber frenado un brote que provocó el mayor cierre desde la aparición del covid en Wuhan. Casi un tercio de los vuelos que salían del aeropuerto fueron cancelados el viernes y el sábado, según FlightAware.