Le sacó una foto a su novia en un hotel de Córdoba y lo que encontraron aterró a todos

Ocurrió en un hotel de Carlos Paz, provincia de Córdoba, donde una pareja se hospedó para relajarse durante el fin de semana. En uno de esos días, los jóvenes se encontraban en el jacuzzi cuando el chico le sacó una foto a su novia y ella la compartió en Instagram. Los usuarios que la vieron los alertaron sobre la posible aparición de un extraño suceso.

“El fin de semana pasado nos fuimos a un hotel con mi novia en Carlos Paz, muy lindo. El día domingo le saqué una foto por la tarde con su celular, hasta ahí todo normal. Ella la subió a Instagram cinco días después y un chabón le comenta: ‘El fantasma que está en la pileta techada salía también?’ ”, publicó en Twitter el novio de la joven y acompañó el mensaje con la foto en cuestión.

El finde semana pasado nos fuimos a un hotel con mi novia en Carlos paz, muy lindo. El día domingo le saqué una foto por la tarde con su celular, hasta ahí todo normal. Ella la subió a Instagram 5 días después y un chabon le comenta+ pic.twitter.com/iQs7Og8yO3 — ★TalleresYNadaMas★ (@agusTdacol7) March 29, 2022

En la imagen se puede ver a la chica de espaldas y de fondo el atardecer, la vista de Carlos Paz y la pileta techada. En este punto, si se hace zoom, se puede ver dentro de las instalaciones un fragmento que parece la silueta fantasmagórica de un mujer con pelo negro y una vestimenta larga y blanca.

“Nos fijamos al toque y se ve como una sombra. Le mandamos al hotel que se fije en las cámaras y respondieron que era una huésped que se encontraba con su familia, pero nosotros nos acordamos que NO HABÍA NADIE”, expresó el joven y aclaró que en un momento vieron a una pareja de aproximadamente 30 años en la pileta, pero que se retiraron antes de que él tome la foto.

La publicación se volvió viral y recibió más de 76 mil likes, casi 5 mil retweets y más de mil comentarios. Entre las repercusiones del tweet, muchos usuarios cuestionaron la veracidad de la historia y lo acusaron de haber editado la imagen, a lo que el chico respondió: “No gano nada subiendo una foto así editada”.

“La foto es totalmente real, yo solo conté lo que pasó. Además no tengo idea de cómo editar una foto, no me dedico a eso”, agregó sobre las críticas y, tomándose la situación con humor, señaló que “él está tranqui porque no cree en esas cosas, y la novia está convencidísima de que es una persona que estaba ahí para no traumarse de por vida”.

