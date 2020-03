El avance del coronavirus obligó al Gobierno a redoblar las medidas de restricción en los últimos días y no se descarta que impulse otras, con el objetivo de disminuir la circulación de personas. Legisladores presentaron proyectos para readecuar las obligaciones bancarias a las necesidades de las Pymes y ciudadanos y repatriar a los argentinos en el exterior de manera gratuita. Por su parte, el Poder Ejecutivo evaluó durante la reunión de este lunes 16 de marzo, la posibilidad de limitar el transporte terrestre y aéreo, en el marco del próximo fin de semana largo.

El diputado radical Álvaro De Lamadrid presentó dos proyectos que buscan atender situaciones derivadas de la expansión del coronavirus en el país. Uno de ellos es la generación de "planes de contingencia, desplazamiento, evacuación y repatriación" de los ciudadanos argentinos afectados por el alcance del DNU 260/2020, el cual debería contemplar rutas, medios de transporte, puntos de reunión y lugares de alojamiento, en su caso, para todos los ciudadanos argentinos afectados de manera gratuita.

"Es imprescindible contar con un listado de argentinos residentes en el exterior, así como también de los que se encuentran en calidad de turista en los países enunciados", argumentó. También sugirió tareas de control, seguimiento y asistencia médica a través de los consulados en el exterior a los argentinos que pudieran estar enfermos en el exterior.

Respecto a las obligaciones bancarias, el diputado de la UCR Carlos Fernández presentó un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo reprograme los vencimientos de cuotas, por todo tipo de créditos y gastos bancarios de los anticipos, pagos a cuenta y declaraciones juradas de impuestos nacionales, como así también los pagos de moratorias suscriptas en AFIP.

"Es necesario propiciar medias a fin de alivianar y apoyar el esfuerzo que hacen las pymes de nuestro país y los ciudadanos que día a día trabajan y tributan para el bien de nuestra Nación", aseguró Fernández, al justificar que las medidas anunciadas por el Gobierno, "necesarias e inevitables", van "a causar una contracción en la economía nacional, la cual, a su vez, está en pleno proceso de restructuración de deuda ante organismos internacionales".

En la reunión interministerial que encabezó el presidente Alberto Fernández habrían avanzado, según publicó La Nación, en medidas para restringir el transporte terrestre y aéreo de cara al próximo fin de semana largo, para evitar que la movilidad por turismo que termine por llevar el virus a todo el país.

Para los ómnibus de larga distancia se estudia establecer que sólo se pueden vender la mitad de los asientos disponibles. O, en el caso de los que tienen tres asientos por fila, sólo permitir pasajeros en la ventanilla y, en cuanto a las medidas para el sector comercial, se discute la decisión de suspender totalmente o restringir los servicios aéreos.

El jefe de Estado había aclarado durante la conferencia de prensa que la suspensión de clases y la cuarentena no equivalían a vacaciones. En la noche de este lunes, desde su cuenta de Twitter, expresó además su enojo con los turistas que aprovechan la situación para viajar en lugar de mantener la distancia social.

Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos! https://t.co/Rm5TPhjAdD