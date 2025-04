Lluvias intensas y apagones en Semana Santa: cuáles son las zonas más afectadas por la tormenta en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas alertas por tormentas fuertes para lo que resta del jueves, afectando principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y algunas localidades de Santa Fe y Córdoba.

Un temporal con vientos huracanados y granizo causó destrozos en el sur de Córdoba y Santa Fe

Para las áreas bajo alerta, se prevé que las tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, se acompañarán de lluvias intensas, granizo ocasional y ráfagas de viento. Así como en varios municipios del conurbano, en el sureste y centro de la ciudad, se esperan precipitaciones acumuladas entre 30 y 50 mm en un lapso de dos horas, aunque en algunos casos podrían superarse esos valores de forma puntual.

Las ciudades más afectadas incluyen Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, San Vicente y la ciudad de Buenos Aires.

El SMN prevé precipitaciones acumuladas de hasta 50 mm en dos horas

Además, las probabilidades de precipitaciones para el resto del día rondan entre el 40% y el 70%, mientras que las ráfagas de viento alcanzarán entre 42 y 50 kilómetros por hora, con dirección al sur. Y, la temperatura descenderá a 17° C durante la noche.

Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), por su parte, a las 17:40 se registraron 55.319 usuarios sin servicio eléctrico, muchos de ellos debido a la tormenta. Los cortes afectaron principalmente a los municipios de Florencio Varela (19.473 usuarios), Ezeiza (17.379) y Almirante Brown (8.605).

Recomendaciones ante las tormentas y granizo

En respuesta a las alertas por tormentas fuertes y posibles caídas de granizo, las autoridades brindaron varias recomendaciones para minimizar los riesgos:

No saques la basura.

Retirá objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.

Para evitar ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento a la posible caída de granizo.

Informate a través de las autoridades locales.

Ten lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Los organismos competentes proporcionarán actualizaciones conforme evolucione la situación.

El pronóstico del clima para este fin de Semana Santa

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será mayormente estable y sin lluvias durante el fin de semana de Semana Santa, aunque podrían haber algunos chubascos en la madrugada del viernes. Las temperaturas seguirán siendo frescas.

Así estará el clima durante el finde extralargo de Semana Santa

El viernes comenzará con cielos parcialmente nublados y una baja probabilidad de lluvia, que variará entre el 10% y 40% por la mañana. A medida que avance el día, el cielo se despejará y las temperaturas oscilarán entre los 15° C de mínima y los 22° C de máxima. Por su parte, los vientos soplarán desde el sur, a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, refrescando el ambiente. La noche será fresca, con temperaturas de 16° C y sin lluvias.

Para este fin de semana, el clima seguirá seco y estable, con temperaturas que oscilarán entre los 11° C por la mañana y los 19° C en la tarde. Los vientos serán leves, soplando desde el este-noreste a velocidades de entre 13 y 22 km/h. No se esperan lluvias en ningún momento, por lo que será un buen fin de semana para actividades al aire libre. La noche será fría, con temperaturas de 11° C.

