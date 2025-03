Alerta amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte de la provincia de Buenos Aires serán afectados por lluvias intensas y tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían incluir caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este sábado 8 de marzo por las condiciones climáticas adversas, que traerán vientos de hasta 70 km/h y precipitaciones acumuladas entre 30 y 70 mm.

Según el SMN las precipitaciones se darán principalmente durante la madrugada, con un fuerte alivio posterior en la temperatura. La máxima no superará los 24 grados, lo que representa una caída significativa en comparación con los calurosos días de esta semana.

Las lluvias podrían estar acompañadas de tormentas, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y, en algunas áreas, granizo. Según el SMN, se prevé que la cantidad de precipitación acumulada sea de entre 30 y 70 mm, y en algunas zonas puntuales podría superar esos valores.

Se recomienda a la población extremar precauciones, ya que las condiciones climáticas adversas podrían generar dificultades en el tránsito y en la seguridad en general.

Entre las recomendaciones del SMN se incluyen no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre y no resguardarse cerca de árboles o postes de electricidad, ya que podrían caer debido a los fuertes vientos. También se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas debido al riesgo de ser alcanzado por un rayo.

A pesar de las condiciones severas del sábado, se espera que el domingo 9 de marzo el clima mejore. El SMN pronostica un día de cielo algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 21 grados de máxima.

El lunes 10 de marzo se mantendrán condiciones similares, con temperaturas entre los 13 y 22 grados, sin llegar a los 30 grados en todo el AMBA.