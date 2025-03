En una entrevista concedida al canal A24, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que mantuvo conversaciones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para coordinar asistencia en Bahía Blanca. “Lo llamé al jefe de Gabinete de la Nación para solicitar la ayuda y la colaboración de la articulación. Me dijo que por supuesto. Me llamó la ministra Patricia Bullrich, que se puso a disposición. Ya está en contacto con nuestro ministro de Seguridad”, relató.

Además, agregó: “El jefe de Gabinete me dijo que está a disposición para enviar alimentos, etcétera. Se está comunicando con nuestro ministro de Desarrollo. Creo que en estas circunstancias hay que dejar de lado las cuestiones políticas y optar por el trabajo en común”.

Minutos después de esas declaraciones, la ministra Bullrich publicó en la red social X un mensaje que confirma el trabajo en conjunto entre la provincia y el Gobierno nacional: “Estoy al frente del operativo en coordinación con la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca. Desde el minuto cero constituimos el Comando Unificado y desplegamos a la PNA, GNA y la brigada USAR de la PFA”. Y agregó “La Alerta Roja sigue hasta el mediodía. Estamos firmes, trabajando sin descanso para asistir, contener y proteger a cada vecino en este desastre”.

Consultado sobre si se registraron víctimas fatales tras el temporal, Bianco informó: “No, no tenemos por ahora ninguna víctima fatal registrada”. Consideró esto como una buena noticia en medio de la tragedia: “Primera, la primera buena noticia en medio de esta tragedia: no hay víctimas fatales reportadas”.

Sin embargo, señaló que no hay precisión sobre el número de evacuados debido a las dificultades operativas. “No tengo precisión, porque además lo que está pasando es que hubo que cortar preventivamente el servicio eléctrico en toda la zona para evitar accidentes y cuestiones en materia de seguridad”, explicó.

El ministro detalló las acciones de la provincia para asistir a los afectados. “Estamos enviando ya elementos de cuidado: colchones, frazadas, chapas, alimentos, agua potable. Todo lo que corresponde a una tragedia de este calibre”, afirmó. También indicó que la comunicación con Bahía Blanca es complicada: “Se nos está haciendo inclusive bastante complicada la comunicación desde la plaza a Bahía Blanca”.

Para atender la emergencia, diversos funcionarios están en acción: “Ya está el ministro Marinucci de Transporte, que ya llegó. Está yendo, está en viaje el ministro de Seguridad, los equipos de Salud y los equipos de Desarrollo Social”. Bianco añadió: “Hablamos varias veces con el Intendente y se corta la comunicación. Está todo muy, muy complejo por la situación”.

Un momento crítico ocurrió en el Hospital Penna, donde se inundó la zona de neonatología. “Hubo un gran momento de zozobra cuando se inundó el Penna en la zona de neonatología. Pero está resuelto eso. Estuvo el ministro coordinando todo el traslado directamente”, informó Bianco. Los pacientes fueron derivados a otros centros de salud: “Se inundaron varias áreas, varios sectores del hospital, pero ya fueron trasladados los pacientes, una parte al Hospital Municipal y otra parte a hospitales también municipales de la zona de otros distritos”.

En este contexto, expresó agradecimiento a intendentes y al gobernador de Río Negro: “Queremos agradecer a los intendentes por la colaboración y ayuda, también al gobernador de Río Negro, que puso a disposición el hospital de Viedma a unos doscientos kilómetros, por si había que hacer algún traslado”.

La asistencia incluye recursos adicionales: “Estamos enviando ambulancias, este tipo de internación portátiles, etc., porque se inundaron las ambulancias allá, también el equipo de terapia intensiva”, señaló Bianco, quien calificó la situación como “muy, muy compleja”, pero afirmó: “Por ahora se ha podido manejar con solvencia”.

Ante el avance del temporal hacia el este de la provincia, recomendó precaución: “Yo estuve recién haciendo un paneo con otros intendentes de la zona y todavía no tenían afectada la zona con grandes inundaciones, en algunos lugares estaba lloviendo, pero sin todavía un problema de anegamiento en las calles ni de inundación”.

Bianco indicó medidas preventivas: “Estuvimos trabajando, inclusive hasta ayer a la noche muy tarde con distintos intendentes de zonas en las que hay alerta meteorológica, enviando hoy todas las cuadrillas para limpiar sumideros, para hacer limpieza de arroyos, para que el agua circule lo más rápido posible”.

A la población, sugirió: “Que trate de permanecer en sus hogares, obviamente, en tanto y en cuanto no haya un problema de ingreso de agua. En tal caso será asistido por el municipio o por la provincia”. Reiteró: “Máximo, máximo cuidado en estos días”.

Sobre los canales de comunicación con los habitantes, explicó: “Los canales son los frecuentes. En cada uno de los municipios están los canales de Defensa Civil, de Seguridad, de Desarrollo de la Comunidad. Esta es la primera línea de atención y después los municipios se comunican directamente con nosotros para la asistencia en materia de Defensa Civil, de ordenamiento vial, lo que corresponde, pre-evacuaciones”.

Ante la posibilidad de implementar alertas por celulares, como en otros países, Bianco señaló limitaciones legales: “Las alertas estuvieron en los medios de comunicación. También en el Sistema Meteorológico Nacional. Las alertas de la provincia y los municipios estaban en alerta. Hay cuestiones en las que el Estado nacional no puede acceder a los teléfonos celulares de la gente, porque esto está en contra de leyes vigentes. Nosotros no podemos”. Agregó: “Hay una ley, hay que cumplirla”.

Sobre las pérdidas materiales, reconoció su magnitud: “Tenemos cuantiosas pérdidas materiales, seguramente”. Bianco anunció medidas y un decreto de urgencia para ayudar a la población afectada por el temporal: “Vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar a la gente damnificada. Por lo pronto, ya estamos redactando el decreto de emergencia de las zonas afectadas y a partir de este decreto de emergencia se van a establecer todas las medidas que correspondan y todas las ayudas que la provincia pueda dar en un momento muy complejo presupuestario”.

Sobre obras pluviales, el funcionario afirmó: “La provincia ha continuado con todas las obras que tenía previstas en la zona. Ahora hay muchas obras hídricas que está llevando adelante la empresa de agua y saneamiento. Hay obras de urbanización en barrios populares que incluyen pluviales, obra hidráulica por parte del Organismo Provincial de Integración Social Urbana”. Y detalló: “Estamos ejecutando un préstamo de diez millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, ahora otras tantas obras que está llevando el Ministerio de Infraestructura, la obra provincial”.

Sin embargo, señaló para concluir la entrevista: “El Gobierno nacional paró toda la obra en Bahía Blanca, en toda la provincia. No sé específicamente si había obra hidráulica nacional, pero sí había obra de rutas, de puentes, etcétera”.

