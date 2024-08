López Obrador confirmó que no recibirá a Javier Milei: "No coincido con su manera de pensar ni de ser"

El presidente argentino Javier Milei asistirá a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en México este 24 de agosto, sin embargo, no se trata de una visita diplomática por lo que no sostendrá encuentro alguno con el primer mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “No coincido con su manera de pensar ni de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra es el pueblo de México. Él puede venir”, aclaró el líder de Morena.

Durante su conferencia matutina de este martes 13 de agosto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrado restó importancia a la visita de Milei, señalando que es "algo normal" y aseguró que México es un país libre donde cualquier persona, sea presidente, dirigente, de oposición o representante de bloques de derecha, puede ir sin restricciones. "No hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas. No hay ningún problema”, señaló.

En ese marco, al ser consultado sobre si recibiría a Javier Milei para una reunión bilateral, el mandatario mexicano respondió: "No coincido con su manera de pensar ni de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra es el pueblo de México. Él puede venir".

Además, AMLO destacó que Milei ya ha visitado México en otras ocasiones, utilizando su espacio aéreo para viajes a Estados Unidos, lo que no ha sido impedido por el gobierno de ese país. Asimismo, destacó que el gobierno argentino no solicitó una reunión bilateral. “Pero no hay ningún problema. Él puede venir. Cuando (Milei) ha pasado a Estados Unidos, solicita permiso para usar el espacio aéreo y nunca se le ha negado, a nadie. A nosotros sí”, marcó.

La visita de Milei se produce en un contexto de distanciamiento entre ambos líderes, que se agudizó luego de que Milei calificara a AMLO de "ignorante" en una entrevista con CNN en Español en abril pasado. En respuesta, el presidente mexicano expresó su asombro ante el hecho de que el pueblo argentino, “siendo tan inteligente” votara por alguien con esa perspectiva.

Javier Milei asistirá a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en México

Será la tercera vez que Milei aparecerá en un evento de esta organización. También será su viaje número 14 fuera del país. No tendrá una bilateral con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador ni se reunirá con la presidenta electa, Claudia Scheinbaum.

Desde el Ejecutivo informaron que el Estado argentino se hará cargo del costo del vuelo del presidente: su última visita a la CPAC había sido en Brasil, invitado todo pago por Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El mandatario visitará México entre el 23 y 24 de este mes. También tendrá un encuentro con empresarios mexicanos, pero desde la Rosada no brindaron detalles sobre quiénes serían los integrantes de la cumbre. Según publicaron los organizadores, el discurso de Milei será uno de los momentos "culminantes del evento".

Además de Milei y Eduardo Bolsonaro, estarán el excandidato presidencial de Chile José Antonio Kast, los fundadores de CPAC, Matt y Mercedes Schlapp y el escritor Axel Kaiser, entre otros.

