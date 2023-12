Se acerca fin de año y ya comenzaron a aparecer los resúmenes del 2023, un año en el que, como en muchas otras ocasiones, X (ex Twitter) se convirtió en protagonista, por ser la red social por excelencia para disfrutar de memes y humoradas sobre cualquier situación que surja en el país y el mundo.

El periodista especializado en temas urbanos Federico Poore año tras año se dedica a hacer una recopilación de los mejores tweets que merecen ser recordados. Su lista de 2023 incluyó, entre otras cosas, publicaciones sobre el triunfo argentino en el Mundial y la ajetreada situación política.

Navidad: ¿cómo elegir regalos con inteligencia artificial?

"Es un pequeño hobby que llevo adelante cada diciembre", sostuvo Poore en diálogo con PERFIL y detalló: "Reviso qué tuits me gustaron más y los sumo a recomendaciones que me voy compartiendo con unos amigos a lo largo del año. También acepto sugerencias que me hacen las personas que me siguen".

Sobre su iniciativa que inició en 2011, y que ya va por la 13° edición, añadió: "La idea es que el listado funcione como un repaso del año, así que incluyo chascarrillos y otros remates divertidos pero también algún tuit más solemne con observaciones sobre actualidad".

Algunos de los mejores tweets de 2023

Si bien el listado original confeccionado por Poore es mucho más extenso, acá se presentan algunos de los "mejores tweets de 2023" que integran esta lista. La selección completa está disponible en el siguiente link.

La lista, que solo incluye "tweets en español, escritos por argentinos no famosos" logró recopilar momentos claves del 2023 argentino, como fue la época de elecciones, los debates presidenciales, el post Mundial e incluso situaciones más bizarras como fueron los ataques a la estatua de Gaturro en el Paseo de la Historieta.

También se sumaron otras anécdotas momentáneas y tweets que se hicieron virales en algún momento y que Poore decidió conservar en su recopilación.

AS/ff