Los padres de Fernando Báez Sosa hablaron después del alegato de Hugo Tomei, abogado de los ocho rugbiers imputados, y dijeron que las disculpas de los ocho acusados no fueron sinceras, sino "actuadas".

"Es tarde para pedir disculpas, no voy a recuperar a mi hijo. Me es indiferente. Ninguno me miró a la cara y que se pusieran a llorar no me conmovió, mataron a mi hijo", dijo Graciela a la salida de los tribunales de Dolores.

Silvino Báez dijo, por su parte: "No les creí, fue muy actuado. Es muy fuerte que maten a tu hijo y después vengan a pedir perdón. No les veo sinceridad".

"Disculpas", "estoy arrepentido", "nunca quise matar": uno por uno, qué dijeron los rugbiers

"Nunca pensé que estaría en este lugar. Siempre pensé que algún día se recibiría y estaría viendo como iba a defender a las personas y no estar acá por su asesinato", expresó Graciela, visiblemente conmocionada.

Agregó: "Me costó mucho estar en este lugar. Cargué la valija para venir a Dolores y tuve que ver los videos reiteradas veces de cómo asesinaron a mi hijo".

La madre de Fernando dio sus últimas palabras mientras era abrazada fuertemente por su marido: "Nunca lo voy a poder olvidar cuando mi hijo levantaba la mano para pedir suplica. Quería tirarme encima de él para que no lo atacaran más".

En su breve testimonio, Graciela expresó: "Él era decente, no hacía el mal. Siempre me decía que no creía en la maldad y ahora quiero justicia porque no le tuvieron piedad".

Juicio por Báez Sosa: el llanto de Thomsen y las disculpas de los rugbiers "por todo lo causado"

Los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Baez Sosa hicieron uso de sus últimas palabras en el juicio, se disculparon con la familia del joven y dijeron que no quisieron matar a nadie.

"Ante todo quiero pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado, estoy muy arrepentido. Estoy muy mal desde lo que pasó, triste por todo lo sucedido y quiero pedir disculpas, nunca tuve intención de matar a nadie ni participar de ningún asesinato", dijo Lucas Pertossi, y cerró con un "gracias por escucharme".

Le siguió Blas Cinalli, quien también tomó el micrófono y ofreció "disculpas a todas las personas afectadas. Es algo que duele muchísimo y es muy triste, no hubo ningún plan".

Luego le tocó el turno a Matías Benicelli, quien dijo: "Nunca quise que esto pasara, no tuve plan. Estoy arrepentido, quisiera volver el tiempo atrás y nunca quise matar a nadie".

Por su parte, Ciro Pertossi, agregó: "Quería decir que estoy arrepentido, por favor pedir perdón a la familia por haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Nunca voy a querer matar a nadie. Me afecta mucho. Quisiera pedirle perdón, es muy feo y también de lo que nos acusan".

El abogado Tomei pidió la absolución de los ocho "porque el hecho no está probado"

Más escueto fue Ayrton Viollaz, quien dijo: "Quiero pedir perdón a la familia de Fernando, estoy arrepentido de todo, muchas gracias y que dios los bendiga".

Uno de los más señalados en el caso, Máximo Thomsen, rompió en llanto desde un primer momento cuando tomó el micrófono: "Quería pedir disculpas, y a todas las personas afectadas, jamás pensé que algo así vaya a poder pasar. Jamás tuve intención, no podemos volver el tiempo atrás y no queda otra que pedir disculpas".

Por su parte, Enzo Comelli también le ofreció disculpas "a la familia de Fernando, a la mía y a todas las personas afectadas por este hecho aberrante en el que falleció una persona de nuestra misma edad. Sinceras disculpas".

Por último, y antes de escuchar a la presidenta del Tribunal dar por cerrado el debate y anunciar la fecha del veredicto, Luciano Pertossi pidió disculpas y dijo estar "arrepentido".

Tras las últimas palabras de los acusados, la jueza María Claudia Castro anunció que el próximo lunes 6 de febrero se dará a conocer la sentencia y tanto la Fiscalía, como la querella y la defensa afirmaron estar de acuerdo con la decisión del Tribunal.

