Los policías que reanimaron a la beba de San Miguel con RCP: "Vimos la situación y actuamos"

Laura Pagani y Diego Villegas Carrizo, los policías que le salvaron la vida una beba en San Miguel luego de practicarle RCP sobre un patrullero, dieron testimonio de lo ocurrido el pasado domingo 9 de enero, cuando cumplían sus labores habituales en un móvil que se trasladaba por las calles.

Los agentes recordaron el momento en el que, atraídos por los gritos de una madre en las calles de San Miguel, se enfrentaron a una compleja situación de vida o muerte con una pequeña nena de un año y medio que se había ahogado: "Vimos la situación y actuamos. Fue lo primero que hicimos, sin pensarlo. No tengo hijos, pero la empatía que uno tiene como persona, más allá de portar un uniforme, pasa los límites", expresó Pagani, la mujer policía de 26 años, en diálogo con TN.

"Cuando se arrimó mi compañero a la madre, vio que la nena no tenía muchos signos, estaba como convulsionando. Ahí me la trae al móvil, la apoyo sobre mí y veo que la nena estaba largando espuma por la boca y se le iban los ojos para atrás. Inmediatamente le hice RCP, la puse de costado porque estaba largando mucha saliva y empecé a darle palmadas en la espalda", continuó.

Policías héroes en San Miguel: salvaron la vida de una nena de un año haciéndole RCP

Luego del primer momento, Villegas Carrizo fue quien condujo hacia el hospital más cercano mientras que la mujer seguía en sus tareas de reanimar a la beba y la madre iba detrás, dominada por la situación del momento: "La madre atrás pidiéndonos ayuda, mi compañero manejando, tratando de evitar un choque y que la criatura reaccionara ante la convulsión que estaba pasando... Fue un momento que no tengo palabras para explicarlo. Hice lo mejor que pude desde mi conocimiento, desde mis prácticas", agregó Pagani.

Y concluyó: "A una cuadra, la nena tomó color y abrió los ojos (...) Fueron minutos eternos, en los que uno tiene que accionar sin pensar. Hay que actuar, y más con una vida. La situación es inexplicable, igual que el momento. Me salió de adentro. No podía creer lo que había hecho, la situación y el momento que viví. Es algo que hasta el día que tenga hijos o forme familia, o me pase algo, me lo voy a guardar en mi corazón".

Por su parte, el oficial Villegas Carrizo confesó que quedó "tranquilo por haber finalizado con el deber cumplido" y agregó: "Tengo dos hijas y en su momento, como todo padre y como todo hijo, le llega. Hasta el día de hoy no puedo entender cómo reaccionamos".

San Miguel: el video del momento en el que le salvaron la vida a la nena

El escenario que se visualiza en el video difundido en las últimas horas muestra a ambos efectivos atravesando el cruce de las calles Balbín y Sarmiento. Allí son atraídos por los gritos desesperados de una mujer que necesita que auxilien a su hija. "¡Se está ahogando la criatura, dale!", se oye decir a la oficial Pagani, y rápidamente Carrizo corre hasta tomar a la menor en brazos hasta el patrullero. Una vez dentro del móvil se la entrega a su compañera, la encargada de hacerle las maniobras de reanimación.

Así, Villegas Carrizo se pone en marcha hacia el Hospital Larcade, intentando conservar la calma suficiente como para manejar tranquilo, pese a la adversa situación.

El video concluye con un final feliz para la pequeña Iara, quien fue tratada y ya tiene el alta médica. Su madre volvió a agradecer al personal de salud, como en una de las últimas imágenes del video, donde se ve el abrazo entre ella y la policía Pagani.