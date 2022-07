Los restos de un cohete chino podrían impactar contra la tierra este fin de semana

Los restos de un cohete chino, una parte del Long March 5B que ya cayó a Tierra el año pasado, se encuentra en proceso de caer sobre nuestro planeta, pero aún no hay certezas de cuándo o dónde impactará, debido a que este tipo de predicciones solo pueden hacerse con escasas horas de anticipación. La dificultad para establecer una predicción de la trayectoria de vuelo a varios días aumenta la incertidumbre.

Este tipo de pronósticos son realizados por organismos especializados o empresas privadas como The Aeroespace Corp., quien indicó que esta chatarra espacial caerá en algún lugar del Atlántico Norte, alrededor del 31 julio de 2022, a las 07:52 UTC, con un margen de error de 22 horas.

A pesar de ello, las posibilidades de que los restos del cohete impacten en un área habitada del planeta son muy bajas, alrededor de un 0,1%.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀 31 Jul 2022 07:52 UTC ± 22 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcJnj0 pic.twitter.com/xsDqC8rOEt