L'Osservatore Romano de esta semana: "Resistir con la memoria y la esperanza"

“Resistir con la memoria y la esperanza”, en la palabra del Papa Francisco, es el título y también la ilustración que encabeza esta nueva edición del L’Osservatore Romano en lengua española. El Papa visitó Asís, el viernes 12 de noviembre, con motivo de la 5º Jornada mundial de los pobres 2021. Una vez más el Papa visita la ciudad del santo cuyo nombre eligió llevar en su pontificado. «Es hora de abrir los ojos para ver la desigualdad en la que viven tantas familias, de restituir la dignidad creando puestos de trabajo. Es el momento de romper el círculo de la indiferencia», son las palabras del Papa durante el encuentro de oración con los pobres reunidos en la basílica de Asís.

En medio de la pandemia mundial que parece no tener fin cercano, el Pontífice alertó que “las vacunas a los países pobres no son limosnas piadosas sino ayuda para dar con dignidad”. «Anteponer el enfermo a la enfermedad es esencial en todos los campos de la medicina; es fundamental para que el tratamiento sea verdaderamente integral, verdaderamente humano». Esta es la advertencia dirigida por el Papa Francisco a los miembros de la Biomedical University Foundation, de la Universidad Campus Bio-médico, recibidos en audiencia en la mañana del lunes 18 de octubre, en la Sala Clementina. Al mismo tiempo el Pontífice evidenció la importancia de ayudar a los países con menos vacunas: «pero hay que hacerlo —precisó — con planes de largo alcance, no sólo motivados por la prisa de las naciones ricas por ser más seguras. Los medicamentos deben distribuirse con dignidad, no como limosnas piadosas», pidió en el discurso que se publica en forma completa y oficial con esta edición del periódico vaticano.

Crisis climática: el Papa Francisco pidió actuar con "urgencia, valor y responsabilidad”

Un itinerario que parte de la cartografía de viajes y llega a los mapas utópicos y alegóricos: así es la exposición “FRATELLI TUTTI . La humanidad en camino”, visitada por el Papa Francisco la tarde del viernes 5 de noviembre, con motivo de la inauguración del nuevo espacio expositivo permanente de la Biblioteca Apostólica Vaticana (BAV). Refiriéndose a las reflexiones propuestas por el Pontífice en su encíclica “sobre la fraternidad y la amistad social”, la exposición fue realizada en colaboración con el artista romano Pietro Ruffo. Comisariada por Don Giacomo Cardinali, Simona De Crescenzo y Delio Proverbio, el objetivo es establecer un diálogo entre los tesoros de la Bav y las nuevas exigencias del arte contemporáneo. Publicamos, a continuación, el discurso pronunciado por el Papa durante la visita.

Como es habitual, en esta edición semanal en español de L`Osservatore Romano se incluyen en forma completa las dos presencias públicas tradicionales del Papa Francisco. Se trata del Ángelus dominical y de la Catequesis de los miércoles en Audiencia General. En el primero ellos, el Papa Bergoglio, preocupado por «las noticias que llegan desde la región del Cuerno de África, en particular de Etiopía», donde el conflicto que tiene lugar desde hace más de un año ha provocado «numerosas víctimas y una grave crisis humanitaria», al finalizar el Ángelus del 7 de noviembre el Papa Francisco lanzó un llamamiento «para que prevalezcan la concordia fraterna y el camino pacífico del diálogo». En precedencia, comentando como es habitual el Evangelio dominical con los fieles presentes en la plaza de San Pedro, se había detenido en el conocido episodio del óbolo de la viuda (Marcos 12, 38-44). Seguir el camino de la libertad cristiana, caminando según el Espíritu, contra la tentación de volver atrás que termina con el recaer en las viejas esclavitudes. Es el consejo del Papa Francisco, dirigido a los participantes de la audiencia general del miércoles 10 de noviembre, en la decimoquinta y última catequesis sobre la Carta de San Pablo a los Gálatas. «No nos dejemos vencer por el cansancio», el tema afrontado por el Pontífice partiendo del pasaje propuesto por la lectura (6, 9-10.18). Y para no perder el entusiasmo «en el hacer el bien», el Obispo de Roma sugiere invocar «más a menudo al Espíritu Santo», pidiéndole «el apoyo que necesitamos». La fotografía ``El Padre y el Hijo'', que forma parte del reportaje Emigración realizado en 1957 en La Coruña por Manuel Ferrol (1923-2003), fue entregada simbólicamente al Papa en la mañana del miércoles 10 de noviembre, en el Aula Pablo VI durante la audiencia general. Y Francisco “acarició” la imagen hasta el punto de identificarse con el “mensaje”. Fue Patricia Ferro, hija del conocido fotógrafo gallego, quien realizó este gesto, que se hizo aún más significativo por el hecho de que esa imagen –convertida en “icono” de una época– cuenta el estado de ánimo de la partida, el 27 de noviembre de 1957, de una familia de migrantes que se dirigía a Buenos Aires en la embarcación “Juan de Garay”.