Macarena Rodríguez: la tiktoker que incomodó a la Casa Rosada

La inclusión en la comitiva presidencial de Macarena Rodríguez, la Community Manager de La Libertad Avanza en el viaje que el presidente Javier Milei a Roma para participar en las exequias del papa Francisco, causó incomodidad en la Casa Rosada. Es que mientras Rodríguez subía a redes en los que señalaba que no había viajado, comenzaban a circular las primeras fotos que daban cuenta de su viaje.



“Es la fotógrafa de Milei”. Esa fue toda la explicación que dieron en la Casa de Gobierno. De hecho, a Rodríguez se la vio en la jornada de hoy salir del ala presidencial luego de que el presidente Javier Milei recibiese al jefe del Comando Sur, Almirante Alvin Holsey.



Como si fuera poco, el vocero presidencial y candidato libertario en territorio porteño, Manuel Adorni, decidió calificar de “fake” la noticia, pese a que Rodríguez reviste funciones en su estructura dentro del organigrama. Es coordinadora de Contenidos Digitales de la Subsecretaría de Prensa. La fotógrafa y CM, trabaja codo a codo con el realizador audiovisual Santiago Oría. “Nunca tuve CM”, explicó.

El equipo de comunicación de Presidencia dudó hasta último momento si hacer o no conferencia de prensa el lunes o el martes. Hubo rumores cruzados. Versiones que indicaban que Adorni volvería a someterse a las preguntas de los periodistas. ¿Evitó responder por Rodríguez? Lo cierto es que el vocero presidencial mantiene un largo período sin dar conferencias.



Quien no subió al avión ARG 01 fue Oría. Según una versión que indicó La Nación, Oría no pudo viajar por problemas de “papeles”, la que no fue ni desmentida ni confirmada por Oría, quien fue consultado en reiteradas ocasiones por PERFIL.



En ese contexto y pese a las quejas que diversos funcionarios del Gobierno expresaron (incluso el Presidente) frente a la prensa, la presencia de quien se reconoce “periodista” y “psicóloga social” en sus redes y que sube fotos a su perfil como militante libertaria, no dejó de causar incomodidad en la Casa de Gobierno