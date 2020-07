Mar del Plata: otro jubilado mató a un ladrón que intentó entrar en su casa

La inseguridad volvió a producir un hecho desgraciado en Mar del Plata, cuando un jubilado de 81 años en su desesperación por defenderse, le disparó un escopetazo a un delincuente que intentaba ingresar a su casa para robarle.

"El dueño de casa disparó al intruso con una escopeta calibre 14 de su propiedad y le causó la muerte de manera inmediata. El fallecido no está identificado pero pudo saberse que tendría 23 años", informaron fuentes policiales al sitio local La Capital de Mar del Plata.

Todo ocurrió cerca de las 22 en Azopardo y Bermejo, en la zona del Puerto de la ciudad balnearia, cuando tres delincuentes intentaron entrar a robar a una casa. Uno de los asaltantes, cuya identidad no fue revelada, rompió el ventiluz del baño para ingresar; y, al escuchar ruidos extraños, el dueño de la vivienda —un hombre de 81 años— le disparó.

"Estaba la luz apagada cuando le disparé", relató a los investigadores el hombre, que tras el sangriento hecho entró en un estado de shock.

El fiscal Fernando Castro no ordenó la detención del autor del homicidio, no solo por su elevada edad sino también porque se evalúa que se trató de un caso de legítima defensa. No obstante se iniciaron actuaciones por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", y se lo imputó al jubilado la "tenencia ilegal de arma de fuego".

Barras de Quilmes despidieron con una caravana al ladrón muerto por el jubilado

Antecedente. El caso se suma al del herrero jubilado Jorge Adolfo Ríos quien, el viernes 17 de julio, fue asaltado tres veces en la misma noche y en la última golpeado por al menos tres delincuentes que entraron a su casa, mientras otros dos quedaron afuera de "campana". El septuagenario logró hacerse de un arma y poner en fuga a los ladrones, uno de los cuales recibió disparos de Ríos y murió a unos metros de la casa tras ser alcanzado por el jubilado.

Ríos fue imputado en primer lugar por "exceso en la legítima defensa" y permanece detenido en su casa, aunque el fiscal Rivas, luego cambió la acusación a "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

FeL/FF