Marcela Losardo: "Se está muy lejos de pensar en manipular jueces"

Conoció a Alberto Fernández en la Facultad de Derecho. Al recibirse, crearon un estudio jurídico en el que fueron socios, pero también la actual ministra de Justicia lo acompañó en cada cargo del sector público, desde la Superintendencia de Seguros hasta la jefatura de gabinete. La amiga y socia del Presidente, Marcela Losardo, ahora se pondrá al frente de la defensa de la reforma judicial que se presentó esta semana.

— Fue uno de los proyectos más anunciados ¿Era el momento de presentarlo con los números de la pandemia en lo más alto?

— Esta Reforma la planteó el Presidente en campaña y lo que viene a hacer es cumplir esa promesa. Alberto Fernández siempre fue muy crítico cómo se estaba manejando la Justicia y viene a dar respuesta a eso. Se iba a presentar antes, pero la pandemia nos hizo cambiar la agenda. Ahora tenemos un Congreso funcionando y me parece que ya era hora y que no había que esperar más. No se buscó una oportunidad política, Hoy la reforma está en condiciones de ser presentada para que sea debatida y enriquecida en los lugares en los que debe discutirse.

— ¿Es una prioridad del Gobierno en medio de una pandemia y crisis económica difícil de afrontar?

— Algunos dicen que a la ciudadanía le importan más otras cosas como por la economía o la seguridad ¿No tiene que ver esto con la economía y la seguridad? Modificar y mejorar el sistema judicial, combatir el dinero negro, al terrorismo internacional y la trata de personas, tiene que ver con la seguridad también, tiene que ver con la economía, con el dinero público mal utilizado.

— ¿Es una reforma pensada en la impunidad de Cristina Kirchner como se insiste desde Juntos por el Cambio?

— Nada más lejos de ser una reforma para la impunidad de nadie. El proyecto se ocupa de la transformación integral de la justicia federal con asiento en la Ciudad, de materia Penal y no Penal y en las provincias. Las causas existentes antes de la entrada en vigencia de esta reforma van a culminar con los jueces ante las que están radicadas ¿Si esto es así cuál sería la impunidad?

— El sistema de subrogancias ya da lugar a cuestionamientos.

— Es otra cosa que dicen, que el Kirchnerismo va a poner jueces, esto no es así. Va a haber un listado de subrogantes para los nuevos juzgados. El listado lo confecciona la Cámara de Casación Nacional y se van a poder anotar todos lo que quieran subrogar. Se va a tener en cuenta, por ejemplo, que no tengan atraso en los expedientes, que se hayan presentado en concursos, que tengan una orden de mérito, o que hayan aprobado el examen. Se evalúa y se eleva al Consejo de la Magistratura que decide si está en condiciones, se envía al Ejecutivo y el Ejecutivo los envía al Senado.

— Con un Consejo de la Magistratura también cuestionado y un Senado que tiene mayoría el oficialismo

— No hay una manipulación, todos los gobiernos llaman a concursos y nombran jueces. Cuando se empiece a trabajar en el Congreso y se vea cómo es la ley, las cosas se van a ir comprendiendo. Se prevé ética judicial, exámenes orales, filmados y públicos.

— El Ejecutivo va a tener la posibilidad de nombrar 100 funcionarios de Justicia solamente en la ciudad de Buenos Aires, y 100 jueces en el interior del país ¿No es un poder que cualquier Presidente quiere tener?

— No tenemos que tener miedo a los procesos de selección si los procesos de selección los hacemos transparentes. Alguna vez tenemos que cambiar esta forma de pensar que todo es oscuro, se está muy lejos de pensar en la impunidad y en manipular jueces.

— Desde que asumió está trabajando en este proyecto junto a Gustavo Beliz ¿Tuvo algo que ver la Vicepresidenta en su redacción?

— Este proyecto es un proyecto del Gobierno, no es un proyecto individual de una persona. Es del Ejecutivo y es un proyecto en el que el Presidente tuvo mucho que ver, la pluma del Presidente estuvo todo el tiempo, y su firma no fue sólo una firma. Seguramente también habrá consultado con la Vicepresidenta ¿por qué no?

— La oposición ya rechazó la reforma antes y después del envío del proyecto ¿Cree poder conseguir mayores consensos?

— La oposición se negó, pero hay una parte del proyecto que es la creación de la Justicia Federal de las provincias que presentó el Gobierno anterior, así que no creo que haya una oposición, salvo esta oposición que se instaló ahora de decir que es un proyecto de impunidad, la verdad que nos sorprenden estos planteos.

— Que el Consejo que evalúe el futuro de la Corte Suprema lo integren figuras como Carlos Beraldi que es el abogado de Kirchner puede hacer especular con que haya un fin político detrás de esto

— Ninguna persona en forma individual va a decidir algo, es un Consejo Consultivo elegido por el Presidente, para que se analicen distintos temas: Los funcionamientos de la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Juicio por Jurado, mejoras en el Ministerio Público. Este Consejo Consultivo tiene pluralidad en cuanto a sus integrantes, lo que se resuelva se va a presentar en conjunto y puede haber diferencias. Beraldi como el resto de los miembros fue convocado por antecedentes académicos y profesionales, no debe mezclarse quiénes son sus clientes. Este Consejo elaborará un dictamen y el Presidente decidirá si coincide o no coincide con estos planteos que después tendrán otra instancia de debate en el Congreso.

— El Presidente dijo que la Corte no funciona bien ¿Coincide con esto?

— Coincido con que no es un tema de número y que se trata de mejorar el funcionamiento, pero nada tiene que ver con el número.

— ¿Hay presupuesto para afrontar esta reforma?

— La unificación de algunos los fueros no requieren nuevas erogaciones. Las partidas van a ser evaluado en el ejercicio correspondiente. Se va a utilizar estructuras de secretarias que ya funcionan y lo que sí crearán son los cargos de jueces. Todo va a ser contemplado. Debemos pensar en una reorganización de cómo se maneja el presupuesto para el poder judicial. Hay que reorganizar también los recursos humanos, más allá de que si significa un aumento de presupuesto bienvenido sea, porque si es una reforma va a traer consecuencias económicas positivas. Si tenemos una justicia que tarda mucho en investigar también es una justicia que hoy gasta mal su dinero.