Marcela Losardo: "Si quisiéramos impunidad están la amnistía y el indulto, pero no van a ocurrir nunca"

La ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, defendió la reforma judicial presentada este miércoles por el presidente Alberto Fernández y aseguró que la iniciativa "está lejos de buscar impunidad" como planteó la oposición. Además, sostuvo que "los juicios siguen igual" y se refirió a la posibilidad de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia: "Tuvimos Corte de 9, 7, 5 y 3 miembros, y siempre funcionó", planteó.

Entrevistada por Roberto Navarro en El Destape Radio, la funcionaria destacó que el proyecto implica "cumplir con la promesa que se les hizo a los ciudadanos". "La Justicia que llega tarde no es Justicia. La peor sentencia es el proceso. Eso lleva a pensar lo que duran los procesos judiciales. Una causa no puede durar 10, 20 o 26 años. Hay que corregir esas cuestiones", analizó.

"Esto no es una cuestión nueva para Alberto Fernández. Hace muchos años que plantea esto", aseguró la titular de la cartera judicial en referencia a los discursos de campaña (y posteriores) del jefe de Estado. "El presidente conoce todos los rincones de la Justicia y las carencias. Una de las primeras cosas que hizo fue limitar la intervención de los servicios de inteligencia en la Justicia", afirmó. Luego admitió que la iniciativa "ya la teníamos pensada y es verdad que se atrasó por la pandemia, pero ahora ya la pudimos presentar".

"Las causas que están en este momento tramitando siguen con sus jueces. Nada cambia al que ya tiene una causa. Es imposible pensar que porque se unifican los fueros estamos garantizando impunidad. Los juicios siguen igual. No entiendo porque hablan de impunidad", argumentó Losardo. En la misma línea, explicó: "Si quisiéramos impunidad están la amnistía y el indulto, pero no van a ocurrir nunca. Si pensáramos en impunidad no buscaríamos darle más herramientas a los jueces".

Sobre la ampliación de juzgados, la titular del Ministerio de Justicia remarcó que no implicaría "más poder para el Gobierno actual", sino que "se empodera a los jueces". "Dicen que vamos a armar 46 juzgados, pero no es así. Los que están van a seguir y los 23 nuevos van a funcionar con subrogancias", anticipó. "Las 23 subrogancias van a elegirse con transparencia. La Cámara de Casación a hacer una lista, la manda al Consejo de la Magistratura y este la envia el Ejecutivo y este al Senado. Los 23 jueces subrogantes no van a durar más de un año y se puede prorrogar por 6 meses", prometió.

En esa línea, la funcionaria dijo que "se tienen que hacer más transparentes los concursos de los jueces. Se limita la discrecionalidad de las entrevistas". "Nadie puede decir que esto es un pacto de impunidad. La ley es muy prolija. Seguramente en el Congreso quieran incorporar cuestiones y estamos abiertos a todo", agregó.

Alberto Fernández en la presentación del proyecto de reforma judicial. Foto: Cedoc.

Corte suprema. Losardo se negó a evaluar la ampliación de la cantidad de miembros del máximo tribunal, uno de los puntos más resistidos del proyecto oficial "No quiero opinar sobre los temas de la Comisión Asesora porque tiene que ser autónoma", advirtió, aunque luego expresó: "Tuvimos Corte de 9, 7, 5 y 3 miembros, y siempre funcionó". Y agregó: Lo que proponga la Comisión no es vinculante. El Presidente lo va a escuchar".

Sobre los tiempos que maneja la Corte, la funcionaria subrayó: "Las personas no pueden estar atadas a procesos durante 10 o 20 años. El triste ejemplo de las causas del atentado a la Embajada de Israel y de la AMIA. No puede pasar eso".

Por último, la ministra habló del faltazo de cuatro de los cinco miembros de la Corte en el acto oficial. "Nos acompañó la vicepresidenta de la Corte Suprema, la doctora Highton de Nolasco. No tengo idea porqué no vino Rosenkrantz. Vino Highton de Nolasco y no viene de forma individual". En cuanto a la ausencia de los integrantes de Juntos por el Cambio, que rechazaron además la iniciativa, aseguró: "Habrán de tenido sus razones u otras ocupaciones".

"Juntos por el Cambio hizo declaraciones sin leer el proyecto. Y justamente una parte es rescatada del Gobierno anterior. En los últimos 4 años hubo persecución judicial, detenciones arbitrarias, exceso de prisiones preventivas, interferencia del poder político", concluyó.

FF/FeL