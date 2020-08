Anabel Fernández Sagasti: "Tenemos una oposición que está parada en el odio"

Anabel Fernández Sagasti será una de las principales defensoras del proyecto de reforma judicial en el Senado. El objetivo del oficialismo es comenzar la discusión el próximo martes con la presentación de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la convocatoria a distintos expertos. La legisladora por Mendoza es, además, una de las dirigentes más cercanas a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, hacia donde la oposición apunta todas las miradas por esta iniciativa.

— Se presentó finalmente la reforma judicial cuando atravesamos quizás el momento más duro de la pandemia de coronavirus ¿Era el momento adecuado?

— Fue algo que se habló en la campaña, no creo que haya sido sorpresa para nadie y las cuestiones que reclama la sociedad también deben seguir su agenda. En el Senado tuvimos la octava sesión y tratamos distintos temas, desde fibrosis quística hasta reformas al el Código Penal. Tenemos una agenda muy variada que tiene que ver con la agenda de la gente, el tema de la Justicia es una deuda de hace bastante por lo que es oportuno.

— ¿Está en agenda de la gente una reforma de Comodoro Py?

— Comodoro Py y la Justicia Federal, porque es una reforma para Comodoro Py y también para las provincias. En Mendoza por ejemplo se crean tres juzgados que tiene que ver con la investigación del narcotráfico, de la trata de personas, del contrabando, del crimen organizado. Lo que se intenta hacer es darle las herramientas adecuadas a la Justicia para que tenga un mejor funcionamiento y eso es lo que reclama la gente.

—Un sector de la oposición ya se opuso a la reforma ¿Habrá negociación posible?

— Es una barbaridad que la oposición antes de conocer el proyecto que envió el Ejecutivo ya se haya opuesto, no creo que haya nadie en Argentina que no piense que la Justicia debe tener algunas reformas. Sobre la Corte, todavía no sabemos que va a decir el Consejo. Me parece que no es prematuro, es recontra prematuro dar alguna opinión respecto a algo que no sabemos cómo se va a resolver.

— La polémica se genera por su composición con figuras cercanas a Cristina Kirchner como lo es su abogado Carlos Beraldi, que tiene recursos ante la Corte y que puede decidir sobre una ampliación o no.

— Beraldi es muy reconocido como abogado, no nació siendo el abogado defensor de la Vicepresidenta, realizó códigos, titular de cátedras, tiene múltiples clientes y tiene sus convicciones y su mirada antes de ser el abogado defensor de la vicepresidenta. Al igual que todos los miembros, ninguno hubiera aceptado ser parte del Consejo si se le hubiese impuesto algún tipo de visión.

— La oposición denuncia que es una reforma ajustada a Cristina Kirchner y pone en la mira el sistema de subrogancias ya que el Senado tiene mayoría el oficialismo

— Es todo lo contrario, todas las causas, no solo las de la Vicepresidenta, van seguir su curso con la misma metodología y con el mismo Juez. Las subrogancias va a pasar por el Senado y se respeta la labor del Consejo de la Magistratura. Hay un uso político de algo que es reclamado por la sociedad. El Ejecutivo tiene todo el derecho de mandar un proyecto y que lo discuta el Congreso. Además, este proyecto rescata un Proyecto que había presentado Mauricio Macri con todos los Gobernadores, incluso con el ex Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al lado. El proyecto es lo suficientemente amplio y rescató todas las iniciativas, no tiene ningún gollete y lo que hacen es lo que vienen haciendo, oponerse por oponerse.

— ¿Para usted la Corte tiene que ampliarse a 13 miembros teniendo una mirada federal y es género?

— Sí y también debemos avanzar en los juicios por jurado. La única manera de empezar a cambiar Poder Judicial y acercarlo a la gente es involucrarlos en los procesos judiciales.

— El ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo habló de una reforma que busca impunidad y rechazó los cambios en la Corte, algo que en su provincia iba a hacer con un acuerdo político con usted.

— Sí, igual que Morales en Jujuy. Venimos viendo la diferencia de los radicales entre lo que hacen en sus provincias y lo que dicen en los medios nacionales, es oponerse por oponerse, igual pasa con otras medidas del Gobierno. En este momento excepcional en donde más necesitamos un punto de encuentro para pasar esta pandemia tenemos una oposición que está parada en la negativa y en la agresión, en el odio y la violencia. Con la Justicia están haciendo exactamente lo mismo a pesar de lo que ellos hacen en las provincias que gobiernan.

— ¿Ganó el ala dura de Juntos por el Cambio ?

— En el Congreso no encontramos ningún camino de diálogo y respeto, por más que hablamos todos los días e intentamos llegar a puntos de encuentro. Siempre es la provocación, la negativa y nunca ponen a la gente adelante. Quién gobierna hoy es el Frente de Todos y por supuesto la oposición tiene que controlar, pero también apoyar las iniciativas sobre todo en este momento en el que los argentinos nos piden a todos los dirigentes que estemos a la altura de las circunstancias, lamentablemente la oposición no está en ese camino.

— ¿Hoy la Vicepresidenta está de acuerdo con la ampliación de los miembros de la Corte?

— No pude hablar con ella ni tampoco con el Presidente, entiendo que el mejor camino es el que se eligió con un grupo de expertos que los aconsejarán.