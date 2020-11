Marcelo D'Alessandro: "Hubo 10 detendidos, 11 policías y un periodista heridos"

Como saldo de la tensa jornada en la que se despidieron los restos de Diego Armando Maradona, con la Casa Rosada como escenario del velatorio, el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, señaló que como consecuencia de los incidentes que se registraron entre fanáticos de Maradona y uniformados quedaron 10 personas detenidas y hubo 11 efectivos con lesiones de distinta consideración.

“Hay 10 detenidos, 11 policías heridos, y además un periodista herido que recibió un piedrazo y que tuvimos que sacarlo con el SAME y llevarlo al Argerich. Nuestro límite es la violencia y no podíamos permitir que esa situación se desbordara porque si dejábamos pasar esa cantidad de gente hubiera sido muy grave”, señaló D'Alessandro este jueves en declaraciones al canal A24.

“Tiraron gas pimienta dentro de la Casa de Gobierno, tiraron el busto de Yrigoyen, tomaron el Patio de las Palmeras, fue una situación muy delicada, es la sede de trabajo del presidente de la Nación”, destacó el funcionario de la administración Larreta, para poner en contexto la grave situación que se generó en un momento con los disturbios, y que con la intervención de la policía porteña generaron hasta acusaciones desde la Casa Rosada, con el ministro del Interior Wado de Pedro pidiendo en redes al Gobierno porteño que "frene esa locura de la represión".

“En este caso había mucha gente, todo lo que era la plaza, la Casa Rosada, estaban las fuerza federales, en un momento nosotros ingresamos a Casa Rosada para ayudar a restablecer el orden porque estaban sobrepasados, por eso al mediodía, nos dicen que cortemos el ingreso en Avenida de Mayo e Yrigoyen, estiramos ese corte hasta las 14 porque la cola llegaba a Constitución, era lo que se esperaba para despedirlo al ídolo de todos los argentinos. Tuvimos que actuar para que los violentos no hagan desmadres y evitar que se desborde la situación”, agregó el funcionario a A24.

“Están bien los efectivos, sufrieron golpes y cortes, no son de gravedad, no es normal, nuestro límite es la violencia”, indicó D'Alessandro. "Los detenidos todavía no han sido excarcelados, se tomará declaración, hay material fílmico con las cámaras de la Ciudad y móviles, se está dando toda la prueba para que el fiscal pueda actuar”, concluyó D'Alessandro.