Marcos Galperín le retrucó un mensaje a María O’Donnell y Ernesto Tenembaum lo cruzó: "Bruto y facho"

La periodista María O’Donnell recordó un tuit del multimillonario y simpatizante del Gobierno Marcos Galperín del mes pasado, al quejarse de la declaración del vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró: “No nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país”. Galperín respondió con una chicana sobre el viaje de la periodista a Miami, donde cubrió la Copa América, por lo que Ernesto Tenembaum lo cruzó duramente, calificándolo de “bruto y facho”.

“Que sentirá la gente que vota en contra de una ley que, luego de ser aprobada, suben los bonos, baja el riesgo país, cae el dólar, suben las acciones… ¿En algún momento se replanteará que sus ideas son malas para el país?”, había criticado Galperín a la oposición el 13 de junio, en el marco de la aprobación en el Senado de la ley de Bases impulsada por Javier Milei. La periodista reflotó aquel tuit este miércoles para compararlo con las últimas declaraciones del vocero presidencial.

“Adorni hoy: ‘La verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando, no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país’. Galperín hace pocas semanas”, comparó O’Donnell ambas declaraciones. El fundador de Mercado Libre eligió responder con una chanza: “Maryyyy, ¿seguís en Miameeeeee??!! Nunca un Caracas para ir de compras, ¿no?”, la increpó, continuando con la cruzada que inició el presidente contra los periodistas que se fotografiaron en el Hard Rock Stadium, donde jugó la selección argentina.

“No comparto el código canchero ni sé jugar este juego, el de la burla y la descalificación personal. Conozco a muchos empresarios argentinos que participan del debate público de manera constructiva. Tal vez, alguna vez, el empresario más rico de la Argentina, hará lo mismo. Ojalá”, contestó O’Donnell. Con menor tolerancia, su colega Ernesto Tenembaum también lo citó en X, comentando: “El otro día dije que es un bruto y un facho. La pequeña demostración de cada día”.

Pero la conversación no se agotó allí, ya que debajo de su irónico mensaje, un usuario le preguntó a Galperín “cómo va eso”, en referencia al optimismo que demostró en junio respecto a lo que sucedería con la ley de Bases. “Va bien, saliendo del apocalipsis, empezando a ver la luz al final del túnel (eso le genera mucho miedo a todos los que vivieron del ‘sistema’ tantos años)”, contó. Además, entre miles de interacciones que logró con su tuit, al multimillonario le escribió el comunicador conocido como “Periodistán”, ganando miles de likes. “Yo estoy en Caracas, Marcos. Te cuento que la economía va a crecer un 4,5% este año según el FMI, mientras que en Argentina caerá el 3,5%. ¡Abrazo!”, bromeó.

La contundente definición de Manuel Adorni: "No nos importa el valor del dólar ni el riesgo país"

En su conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió el martes a la caída del dólar blue y los financieros y el aumento del riesgo país. Aseguró que esos indicadores no son de su interés y que su "obsesión" es el peso.

Adorni, consultado por la prensa, sostuvo: "Llamó la atención por qué ante un anuncio se derrumban los dólares financieros. Pero nosotros no le buscamos explicación en el día a día. No nos importa el valor del dólar, no nos ocupa el dólar, el riesgo país, lo que verdaderamente nos preocupa y desvela todos los días es el peso. Tenemos un problema con el peso y lo que hicimos fue profundizar la política monetaria, la limpieza de pesos y terminar con la última canilla para la emisión".

Julio Garro, afuera: Milei lo echó de la subsecretaría de Deportes de la Nación por la polémica con Messi

"Nuestra obsesión es con el peso, que cada vez haya menos pesos en la economía para que efectivamente la inflación se termine de pulverizar. Esto no es más que la estocada final a la inflación", manifestó e insistió con la idea de que el Gobierno no interviene en los mercados.

El tema fue central luego de la reacción de los mercados en el inicio de la semana, después de que el sábado el Gobierno anunciara que intervendría en el mercado del dólar contado con liquidación, con el objetivo de cerrar la última canilla de emisión monetaria.

