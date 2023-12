La periodista María O'Donnell se refirió a la polémica alrededor del retuit de Marcos Galperin y de Horacio Cabak en donde la atacaban a ella y al periodista Ernesto Tenembaum: "Es un ensañamiento con cierto tipo de reputación que molesta", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

La periodista María O'Donnell, fue protagonista ayer, junto con Ernesto Tenembaum, de un episodio extraño donde el CEO de Mercado libre, Marcos Galperin, retuiteó una ilustración ideada por la cuenta de El gol de Bedoya, que había subido por Horacio Cabak. En la viñeta decía que ella y Ernesto Tenembaum tenían una exigencia distinta al resto de la exigencia que tenían al peronismo.

Triunfo de Milei: Marcos Galperin se sumó al mensaje de felicitación de Elon Musk

Sos una gran compañera de la Academia Nacional de Periodismo, te llamo para solidarizarme y, de alguna manera, para reflexionar juntos qué le puede pasar por la cabeza al hombre más rico de la Argentina (Marcos Galerpin) que le dedica tiempo a esto. ¿Tenés alguna idea?

Me llamó la atención (que un colega pueda pensar eso me parece injusto pero está en su derecho) la idea de que no existe tal cosa como "Corea del Centro", idea que abrazamos en su momento y que es un poco lo que está en juego: me acusan de no ponerme todo lo firme que no fui con el gobierno saliente. Y eso no es cierto.

María O'Donnell se defendió de Galperin: "Habla como emprendedor que nace de un hongo, pero el Estado le ha dado mucho"

Además, nuestro laburo es público y se trata un poco de eso. Me llamó la atención qué tipo de periodismo le interesa a Horacio Cabak. Siento que hay una especie de señalamiento por parte de ciertas tribus, lo que genera ruido en las redes. De esa forma, buscan poner en juego nuestra reputación y credibilidad. Me parece un debate prometedor y necesario discutir la calidad del periodismo, pero mi sensación es que esto no responde a esa idea.

Marcos Galperin y su fuerte cruce con María O'Donnell

Vos, casualmente, en la última reunión de la Academia de Periodismo, marcabas el tema de la doble vara. Honestamente, me sorprende que los elijan a ustedes dos y que el hombre más rico del país, Marcos Galperin, retuitee eso. ¿Por qué lo habrá hecho?

Es que no sé qué tipo de periodismo quiere o promueve. Nunca lo vi preocupado a Galperin por la calidad del debate democrático y periodístico. Lo veo con ganas de chicanear a alguien en particular. Me parece raro, es un ensañamiento con cierto tipo de reputación que molesta y por eso lo atacan.

Galperín compartió una caricatura de Tenembaum y el periodista se enfureció: "Muy miserable"

Siempre vi moderado y sensato a Galperin, por eso me sorprende. Sería bueno que pida disculpas, ya sea porque se equivocó o quiso hacer un chiste y le salió mal. Si el tema fuera una posición ideológica, no entiendo porqué se la agarraría con vos y con Tenembaum, que pregonan una "Corea del Centro2, si hay muchos periodistas que directamente están en Corea del Norte, siguiendo la metáfora, ¿no?

Es un poco gratuito porque no viene a título de nada. Por eso uno se pregunta porqué.

Nik apuntó a Sergio Massa por "persecución" tras la carta documento que recibió: "No es sólo mi caso"

¿Tendrá que ver con la banalidad de las redes sociales? Esa sensación de no pensar tanto y, siguiendo un mero impulso, hizo un click. Son sensaciones instantáneas que ahora quedan eternizadas y universalizadas. Quiero ilusionarme de que responda algo de eso.

Puede ser.

AO JL