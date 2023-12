La periodista María O’Donnell habló en su programa de radio sobre la caricatura que compartió el empresario Marcos Galperin en sus redes sociales, en la que se la cuestiona por su presunta parcialidad con el gobierno electo. “De todo el periodismo te molestamos Ernesto (Tenembaum) y yo?”, planteó O’Donnell, que además cuestionó sus críticas al Estado y lo comparó con Susana Giménez: “Acá tiene beneficios impositivos pero se radica en Uruguay para pagar menos impuestos personalmente”.

Consultada por Andy Kusnetzoff durante la transición entre programas de Urbana Play, la periodista analizó: “Hay algo en la desproporción del debate, porque además es alguien que no acepta entrevistas, que no le interesa discutir con periodistas. No está obligado, es un empresario del sector privado”, dijo sobre Galperin.

O’Donnell dijo que le sorprende del dueño de Mercado Libre es su constante cuestionamiento al funcionamiento del Estado en Argentina, cuando su empresa ha sido impulsada en parte gracias a esas políticas. “A mí lo que me llama la atención de Galperín es que Mercado Libre, como muchas de las empresas de tecnología, tiene subsidios del Estado, que es una ley. A mí me parece que está muy bien para incentivar el desarrollo y el empleo en sectores de alta tecnología, les dan beneficios positivos”, planteó.

La caricatura de Ernesto Tenembaum y Maria O' Donnell que publicó Horacio Cabak y compartió Marcos Galperin.

En ese sentido, siguió: “Pero él habla como un emprendedor que nace de un hongo, al que nunca le dieron nada, y que el Estado es una porquería. Pero el Estado a Mercado Libre le ha dado mucho en Argentina. No es cierto que es un emprendedor que solo se sobrepone a las adversidades. Ha tenido apoyo de leyes que arrancaron con el kirchnerismo y las extendió después Macri y después volvieron a extenderlas”.

La conductora de De acá en Más se refirió a las diferencias de los beneficios con Brasil y mencionó la decisión de Galperin de mudarse a Uruguay. “En Brasil por ejemplo, que es su otro gran negocio, todo el desarrollo de Mercado Pago es estatal y no paga ninguna comisión. Entonces, todo lo que le molesta Argentina… Acá tiene beneficios impositivos pero él se radica en Uruguay para pagar menos impuestos personalmente”, dijo.

Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre.

En palabras de la autora de Born y Quieto” el dueño de Mercado Libre “tiene una cosa, como si Argentina le hubiese quitado más de lo que le hubiese dado” y lo comparó con la reconocida conductora de televisión, también radicada en Uruguay: “Medio Susana Giménez en ese aspecto yo lo siento”. “Me estoy metiendo en un lío”, agregó después en tono de humor.

Al igual que Ernesto Tenembaum, también involucrado en la polémica por aparecer en la caricatura que compartió el empresario, María O’Donnell aseguró que le gustaría entrevistarlo. “Si me preguntas, a mí con Marcos Galperin me recontra interesaría hablar de todos estos temas”.

Por último, cuestionó la crítica que los señala a ellos dos por “ajustar la vara”: “A mí lo que me sorprende es que salga a cruzarnos a nosotros de una manera muy agresiva. Lo que más me sorprendió es lo de Galperin, digo, es el señor más rico de Argentina… ¿Es conmigo? ¿O sea, de todo el periodismo te molestamos Ernesto y yo? ¿De verdad, te parece? ¿Te parece que a los que tenés que señalar es a Ernesto y a mí?”.

La caricatura que publicó Horacio Cabak y compartió el dueño de Mercado Libre

Un ilustrador compartió esta semana en X una caricatura en la cual aparecían representados los periodistas Ernesto Tenembaum y Maria O'Donnell. El dibujo comparaba las “exigencias al peronismo” y las "exigencias al resto" (una alusión implícita al gobierno entrante de Javier Milei).

“¡Ya estamos ajustando la vara!”, afirmaban en la viñeta los periodistas citados, mientras "subían" la vara de "exigencias al resto", mientras que la vara del peronismo se mantenía más abajo.

La publicación fue compartida primero por Horacio Cabak y a continuación por Marcos Galperín, lo que ocasionó la reacción inmediata de Tenembaum, que durante la transmisión de su programa "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?" le contestó al prestigioso CEO.

"Marcos Galperín tuvo una reacción muy grosera conmigo y con Maria O'Donnell, totalmente fuera de registro. Creo que merece algún razonamiento...", arrancó el periodista en Radio con Vos.

En su descargo radial, Tenembaum le adjudicó al CEO de Mercado Libre una actitud “mezquina, amarreta y miserable”.