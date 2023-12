Galperín compartió una caricatura de Tenembaum y el periodista se enfureció: "Muy miserable"

Una caricatura retuiteada por el empresario Marcos Galperín fue el detonante de la enérgica reacción de Ernesto Tenembaum, que en su segmento radial le dedicó un severo descargo al fundador de Mercado Libre. Si bien el periodista reconoció que está dispuesto a entrevistar a Galperín, lo criticó por una actitud supuestamente “mezquina, amarreta y miserable”.

Un ilustrador compartió esta semana en X una caricatura en la cual aparecían representados los periodistas Ernesto Tenembaum y Maria O'Donnell. El dibujo comparaba las “exigencias al peronismo” y las "exigencias al resto" (una alusión implícita al gobierno entrante de Javier Milei).

“¡Ya estamos ajustando la vara!”, afirmaban en la viñeta los periodistas citados, mientras "subían" la vara de "exigencias al resto", mientras que la vara del peronismo se mantenía más abajo.

Caricatura Ernesto Tenembaum y Maria O' Donnell. Foto: X/@HoracioCabak

La publicación fue compartida primero por Horacio Cabak y a continuación por Marcos Galperín, lo que ocasionó la reacción inmediata de Tenembaum, que durante la transmisión de su programa "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?" le contestó al prestigioso CEO.

"Marcos Galperín tuvo una reacción muy grosera conmigo y con Maria O'Donnell, totalmente fuera de registro. Creo que merece algún razonamiento...", arrancó el periodista en Radio con Vos.

En su descargo radial, Tenembaum le adjudicó al CEO de Mercado Libre una actitud “mezquina, amarreta y miserable”.

“Analizar la conducta de Marcos Galperin da a entender por qué el país está como está. Muchas veces se analiza la culpa de los políticos, la culpa del peronismo, la de [Mauricio] Macri, la culpa de Cristina [Kirchner], la culpa de… Eso vale la pena. Pero se analiza poco la actitud de algunos empresarios”, razonó el periodista que se sintió ofendido por la publicación de Galperín.

Seguidamente, Ernesto Tenembaum​ tildó de "paranoico" al empresario y recordó cuando Galperín "se fue del país porque dijo que lo iban a perseguir…”.

"¿A quién se persigue? ¿Qué empresario fue detenido, exiliado o reprimido en este país? Ninguno. Él pensaba en su percepción del mundo que lo iban a perseguir”, continuó Tenembaum.

Foto: X/@ertenembaum

A su vez, el periodista y conductor radial cuestionó a Galperín por haberse radicado en un país donde se pagaban "menos impuestos".

[Galperín] "no se fue a Suecia o Canadá, donde pagás altos impuestos. Se radicó en Uruguay donde, curiosamente, pagás menos impuestos. Uno de los hombres más ricos de la Argentina, que además podría haberse ido físicamente y no impositivamente… Podría haber seguido pagando impuestos acá y decir que temía por su seguridad porque [Juan] Grabois dijo no sé qué cosa y se las picó”, manifestó Tenembaum.

Por su parte, la periodista O'Donnell se limitó a coincidir en "casi todo" con Tenembaum y aclaró que a ella también le gustaría entrevistar a Marcos Galperín.

X/@odonnellmaria

"Galperín te agrede en Twitter y después se esconde": críticas de Ernesto Tenembaum​ al empresario

"Sos uno de los tipos más ricos del planeta, sabés que hay pobres, sabés que tal vez tendrías que pagar muchos más impuestos porque vos tenés la vida de [tu] tataranieto y recontra tataranieto resuelta. ¿Y vos te lo amarrocás para vos?”, preguntó Ernesto Tenembaum en su programa "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?".

A su vez, mientras proseguía con su descargo, el conductor profundizó la polémica tras definir a Galperín como un hombre "totalmente desequilibrado en términos de sus reacciones personales y políticas”.

"Desde acá le tiendo la mano, porque estoy dispuesto a entrevistarlo y escuchar sus razones. Lo que pasa es que el tipo te agrede en Twitter y después se esconde. Entonces es como muy miserable la actitud. Lo que tiene Galperín, a diferencia de todos nosotros, es que tiene mucha más plata. Nada más que eso...", opinó un Tenembaum enfurecido.

