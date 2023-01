Andy Kusnetzoff y María O'Donnell se cruzaron al aire por el reportaje a Lionel Messi

Andy Kusnetzoff mostró este lunes la entrevista que le hizo a Lionel Messi en su casa de París. Fue la primera vez que el capitán de la selección argentina habló tras ser campeón del mundo y el reportaje inundo las redes.

Este martes, el día después, durante el pase con De acá en más, programa de María O'Donnell, la reconocida periodista y exparticipante de MasterChef Celebrity quiso saber más sobre el detrás de escena de la entrevista en la casa de La Pulga y se vivió un momento incómodo entre los colegas.

"¿Messi vive en las afueras de París?", quiso saber O'Donnell. "No sé nada. Me llevaron con los ojos vendados como cuando le hice una nota a Salman Rushdie y aparecí en la puerta", respondió Kusnetzoff, entre risas.

Hasta ahí todo era en tono de broma, pero la charla comenzó a ponerse más tensa ante la insistencia de la comunicadora. "¿No podés decir?", indagó la periodista. "No lo sé. Fui con los ojos vendados. No sé donde está. No sé donde está, María. Vi viñedos, seguramente sea Burdeos", replicó el conductor de Podemos Hablar.

O' Donnell fue por más al preguntarle: "¿El entorno es el padre?". Frenándola en seco, Kusnetzoff le contestó: "No sé María. No quiero responderte nada. Te soy sincero, con todo cariño, con amor, con la confianza que nos tenemos. Me parece que es un montón. No quiero responder ninguna pregunta tuya. Ya sé todas cuáles son".

En ese momento se metió en la discusión el periodista Guido Bercovich con la intención de calmar las aguas. "El padre es un poco el que le maneja todo a Lionel, pero también tiene un par de asesores cercanos de toda la vida que van con él a todos lados, incluso con la selección argentina. Tiene su asistente, a su papa, a un agente de prensa que le manejaba las noticias en Barcelona", explicó.

El emotivo deseo de Messi: "Me hubiese gustado que Maradona me entregue la Copa"

Andy volvió a tomar la palabra y le devolvió a la periodista: "¿Cómo es el entorno de María?", consultó riéndose, y ella le respondió con contundencia y seria: "Básicamente, mis hijas".

La respuesta de Kusnetzoff frente a las críticas que recibió

El conductor de Perros de la calle fue cuestionado en las redes porque en medio de la entrevista decidió leerle a Messi una carta que le había escrito. Los usuarios lo acusaron de querer ser él el protagonista y de incomodar al crack rosarino. “La carta que le leí fue con mucho cuidado. Lo hice al final para que no digan que quise hablar de mí”, se justificó el locutor.

En último lugar admitió: "Fue polémico porque todo lo que sale de la norma.. pero a mí me encantó, estoy contento y la banco porque le dije lo que tenía ganas de decirle"