Todavía resuenan con fuerte eco las repercusiones tras los controversiales dichos del padre Francisco “Paco” Olveira, miembro de los Curas en Opción por los Pobres y presidente de la Fundación Isla Maciel. Cabe recordar, que en recientes declaraciones pidió concretamente a los votantes del presidente electo, Javier Milei, que se abstuvieran de acercarse al comedor que dirige y a los servicios que brinda la organización bajo su liderazgo.

Ante tamaña manifestación salida de la boca de un religioso, la indignación y los reclamos crecieron rápidamente. Precisamente un grupo de militantes libertarios expresó su fuerte repudio ante los dichos que consideraron especialmente agraviantes viniendo de un hombre de fe. Lo cierto es que en ese marco decidieron organizar una colecta. El objetivo puntual, según ellos mismos lo hicieron saber, es “darle una lección” al cura y realizar “un Gran Asado Argentino para la gente necesitada”.

Un intercambio que montó en cólera

Tras conocerse los resultados del balotaje del pasado domingo 19, que mostraron la contundente y aplastante victoria de Javier Milei al imponerse por casi 12 puntos de diferencia (55,69% ante 44,30% de los sufragios) ante el candidato oficialista, Sergio Massa, el padre “Paco” Olveira expresó su total descontento a través de las redes sociales.

“Cómo ganó la opción que dice que ‘dónde hay una necesidad NO hay un derecho’, quiero pedirles a los votantes de Milei ‘coherencia’ y, por tanto, que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada”, posteó el Padre “Paco”desde su cuenta en la red social X. A su vez, agregó: “’No con la mía’, como dice la vicepresidenta electa Villarruel, pero no por eso del ‘ojo por ojo y diente por diente’ sino porque simplemente no va a haber recursos para todes”.

Estas declaraciones del cura rápidamente se difundieron generando indignación y profundo enojo en los seguidores del liberal libertario. Se disparó un feroz cruce de declaraciones entre los seguidores de Milei y el sacerdote. Pero no se quedaron en el mero intercambio de opiniones, además tomaron una iniciativa bien concreta que pasó a la acción. El puntapié inicial lo dio un usuario muy activo en las redes, @GordoDan_, que llamó a recaudar para organizar un gran asado.

“El cura Francisco ‘Paco’ Olveira decidió que si sos pobre y votaste a Milei no tenés más derecho a un plato de comida. Vamos a darle una lección a este muchacho. Vamos a organizar una colecta para realizar un ‘Gran Asado Argentino para la gente necesitada’. Con todos. Si votaste a Milei, vení. Si votaste a Massa, vení también. No vamos a hacer diferencia ideológica cuando el estómago está rugiendo”, publicó desde su cuenta.

“Que la colecta más grande de la historia comience y que #ArgentinaGrandeOtraVez sea tendencia YA”, agregó el organizador de la iniciativa movilizando a sus seguidores mediante el hashtag para volverlo viral.

Cuando rugen los estómagos…

Por su parte, el designado tesorero de la colecta masiva, Francisco Pirovano, adelantó que están pensando realizar el evento en los próximos meses, para lo que buscarán poder hacerlo “en algún comedor cercano al barrio porteño de La Boca”. Por lo pronto, en el primer día de recaudación, alcanzaron la suma de casi $10 millones.

“Hoy probablemente se le ponga un freno a las donaciones. Más allá de eso, al haberse donado muchísima plata, lo que sobre después de este primer asado en La Boca se va a destinar para distintos comedores del país”, remarcó. Además Pirovano, enfatizó en una idea que considera fundamental: “Queremos diferenciarnos del cura ‘Paco’ Olveira, por lo que estos asados van más allá de las cuestiones ideológicas de cada uno. Entonces, si bien es notorio que nosotros votamos a La Libertad Avanza, no queremos politizar estos encuentros”.

Galperín y su apoyo

Entre los millones de usuarios de la red social, entre ellos votantes y seguidores de Milei, destacó uno muy particularmente, Marcos Galperín, el fundador y CEO de Mercado Libre: “Ahí fue mi donación, excelente iniciativa”, calificando la iniciativa como muy positiva.

Una aclaración que… ¿oscurece?

Las populares frases, con base en la sabiduría popular suelen no equivocarse: “No aclares, que oscurece”, dicen por ahí. Lo cierto es que, ahondó el religioso posteando, en un vano intento por justificar sus previas declaraciones vía tweet: “Solo le pedimos un poco de coherencia, a nadie le pedimos ni el carnet de afiliado, ni le interrogaremos. Esas prácticas las sabemos, los que tenemos memoria, quiénes las hacían y quiénes ahora las reivindican. PD De paso les q tanto critican y votaron a Milei x q no son coherentes y renuncian ya al subsidio al transporte y no siguen chupando de la teta del Estado, como ustedes dicen”.

También en recientes declaraciones a Modo Fontevecchia manifestó no estar arrepentido por haber escrito el tweet, aclarando “lo sostengo” y agregó: “Si a Milei le va bien, le irá mal al país, en especial a los trabajadores y a los pobres”. También expresó su parecer en referencia a la eventual visita a la Argentina de Su Santidad, el Papa Francisco: "El Papa no debería visitar un país donde su Presidente lo demoniza”.

Pero no quedaron ahí sus recientes declaraciones, ya que en distintas entrevistas radiales, además expresó su descreimiento respecto a que el Gobierno de Milei concluya su mandato: "Ahora, se acaba la obra pública, lo que quiere decir que al menos por cuatro años, aunque yo no creo que dure cuatro años este gobierno, no vamos a tener un asfalto para que pueda pasar un colectivo". Lo que abre una nueva polémica, y no faltan quienes ya lo señalan como un religioso “golpista”. Y seguirán los intercambios de uno y otro lado, lo cierto es que lejos de cerrarse la tan conocida “grieta” en una sociedad argentina convulsionada, pareciera estar generándose una nueva división.

