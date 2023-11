"Mercado Liberado": la reacción de Galperín a una campaña contra Javier Milei

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, reaccionó a través de sus redes sociales a una campaña que había utilizado la estética de esa empresa para una campaña contra el candidato presidencial Javier Milei.

El empresario reposteó en X una publicación de Guibert Englebienne, uno de los fundadores de Globant, que afirmaba: “No se mancha la reputación de una compañía ejemplar donde 50.000 personas se rompen el lomo todos los días. Ellos merecen el respeto de todos".

"No se usa el dinero de todos los argentinos para ganar una elección. No nos sobra ni corresponde."No se usa el miedo y la mentira para extorsionar e intentar desviar el voto", decía el posteo.

La Cámara Electoral rechazó el pedido de que los candidatos deban realizarse un examen psicotécnico

"La democracia es de todos. Nos vemos el domingo", concluía:

La campaña en cuestión semejaba afiches “publicitarios”, con colores parecidos a los que se utilizan en la estética en base amarilla de Mercado Libre, pero con el nombre de “Mercado Liberado”.

“Hot Sale, Día del niño”, se lee con la promoción de una pistola. “Anti bullying, incluye cargador. No le enseñes a defenderse, enseñale a que le tengan miedo”, agregaba.

También, se encuentran afiches promocionando la venta de órganos.

En este marco, Milei dijo este viernes en una entrevista radial: “Han apelado al sentimiento de miedo, que es uno de los más complejos en el ser humano. Básicamente, el miedo fue lo que utilizó el Gobierno para tratar de ahuyentar a nuestros votantes o a la gente que quiere un cambio”.

LD