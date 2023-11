El dilema del Banco Central: ¿Es viable eliminarlo?

El papel del Banco Central -e incluso la idea de eliminarlo- es uno de los temas que divide a los dos candidatos que este domingo 19 de noviembre se disputan la presidencia en Argentina. Economistas consultados por PERFIL coincidieron en señalar que el BCRA debería cumplir un rol diferente al que efectivamente está cumpliendo, pero no ven la posibilidad de que deje de existir como una opción realista: la situación de los países que carecen de esta institución no es comparable con la de Argentina.

Andorra, Islas Marshall, Kiribati, Micronesia, Mónaco, Isla de Man, Nauru, Palaos, Panamá y Tuvalu son los únicos diez Estados (de los 195 reconocidos por la ONU como tales) que no cuentan con un Banco Central como el argentino. Pero la realidad de estos países es muy diferente a la local: salvo Panamá, la mayoría no supera los 100 mil habitantes; no tienen moneda propia; y fueron o son considerados paraísos fiscales por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Andorra, por ejemplo, con una población menor a las 80 mil personas, tiene una Autoridad Financiera que supervisa el sector, pero no emite dinero. Por mucho tiempo, y hasta que se eliminó el secreto bancario en 2017, fue considerado un paraíso fiscal.

Otro caso significativo es el de Mónaco que, con una superficie de 2 kilómetros cuadrados, es uno de los más ricos del mundo. Allí viven alrededor de 38 mil personas.

“Es difícil imaginar una Argentina sin Banco Central”, comentó a este medio el economista Luis Secco. “En Europa los bancos centrales de cada uno de los países han subsistido a pesar de que no tienen el control de la moneda, que descansa en el Banco Central Europeo”. Esto se debe a que, explicó, “los bancos centrales, aun cuando no emiten moneda, tienen un rol importante en la supervisión del sistema de pagos y del sistema financiero”.

El rol de los bancos centrales fue cambiando a lo largo de la historia. En resumen, se podría decir que actualmente las principales funciones de un banco central son las de resguardar el valor de la moneda, regular o fiscalizar la actividad de otros bancos públicos y privados, y mantener la economía estable.

Según la primera Carta Orgánica del Banco Central de Argentina la entidad es la encargada de “regular el crédito y los medios de pago; ejecutar la política cambiaria trazada por el Ministerio de Economía; vigilar la liquidez y buen funcionamiento del mercado financiero; propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales; y actuar como agente financiero de Estado”. Pero, así como el rol de los bancos centrales cambió en el mundo, la función conferida al organismo también fue modificándose en Argentina. En la nueva Carta Orgánica el BCRA es el encargado de “promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, una modificación que, entienden algunos economistas, le da más libertad para emitir dinero y de esa manera financiar el gasto público.

“El Banco Central cumple hoy una función casi exclusiva que es ser el prestamista del Tesoro”, continuó Secco. “La sumisión de la política monetaria a las necesidades del Tesoro es total y eso significa que no está cumpliendo sus funciones, no es ese el rol del Banco Central: no preserva el valor de la moneda y exige a los otros bancos que también se transformen en herramientas de financiamiento del Tesoro”, detalló. El economista agregó que “si hay tanta gente entusiasmada en que cierre el Banco Central argentino el principal culpable es el propio Banco Central, por cómo cumple sus funciones”.

Sin embargo, para el especialista, desarmar la institución no es una opción viable. “La podríamos llamar ‘Superintendencia de Bancos’ o algo por el estilo. Pero el Banco Central va a subsistir con algún rol tal como ha sucedido en todos los bancos que han renunciado a emitir su propia moneda”, sintetizó.

Uno de los ejemplos en este sentido es el de Panamá, que no cuenta con un banco central pero sí una superintendencia. “Se trata de un organismo público que regula la actividad bancaria, que tiene un cierto control y auditoría de las reservas con las cuentas de los bancos. Si no hubiera una superintendencia los bancos podrían, de alguna manera, estafar a los ahorristas. Por lo tanto, no creo que eso desaparezca ni en el más extremo de los proyectos que se plantean”, afirmó a este medio el analista político Julio Burdman.

“Entiendo que la propuesta del Banco Central va a ser por etapas, y que lo primero que se va a hacer es que el BCRA no asista más al Tesoro, transformándolo en un Banco Central como lo que debió haber sido desde sus orígenes, que sólo regule el sistema financiero”, explicó a PERFIL el economista Manuel Adorni. “Yo creo que lo primero que se va a hacer es terminar con la posibilidad de que el Banco Central emita moneda, volver a la lógica de la vieja de la Carta Orgánica que era defender el valor de la moneda: no imprimir sin respaldo”, agregó. “De a poco se irá corriendo en paralelo el proceso de dolarización, pero como último paso. Mientras tanto tendremos un Banco Central que no emita y sea regulador del sistema financiero como lo conocimos en los 90”, concluyó.